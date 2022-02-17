Охранявший акимат Алматы полицейский получил ранение в обе ноги в ночь беспорядков

Марлен Ережепбаев. Фото: из личного архива

Полицейский, охранявший акимат Алматы во время беспорядков в городе, рассказал о том, как происходил штурм здания. По словам Марлена Ережепбаева, оставшиеся без оружия стражи порядка с трудом могли противостоять разъяренным людям. Те, пользуясь численным превосходством, избивали полицейских, забрасывали здание газовыми гранатами; были и огнестрельные ранения, передает NUR.KZ.

Инспектор службы четвертого батальона УССО Алматы, старший лейтенант полиции Марлен Ережепбаев получил ранения в обе ноги – сегодня молодой человек все еще восстанавливается после перенесенных травм и не знает, сможет ли продолжать службу в полиции, которую выбрал 8 лет назад.

Полицейский заступил на службу по охране акимата 4 января, после стандартных процедур – развода и вооружения. По его словам, все было спокойно до вечера, а уже около 21.00 стали поступать сообщения по рации о том, что люди собираются на митинг возле Алматы Арены. Затем они двинулись в сторону акимата.

«Первое нападение случилось после полуночи. Они ворвались в акимат, но задержались ненадолго – минут через 15-20 убежали. Потом провели усиление – вызвали тех сотрудников, кто находился на отдыхе после смены, приехали для подкрепления курсанты КНБ и военнослужащие, всего около 300 человек.

Я находился на посту у входа со стороны Назарбаева. Все входы нападавшие протаранили и зашли внутрь. Они были вооружены и у них было численное превосходство, эти люди применяли светошумовые и газовые гранаты и стали нападать на нас. Нам же был дан приказ не применять оружие, его мы сдали, разоружившись, так как митинг считался мирным и стрелять в мирное население нельзя», - рассказывает Марлен Ережепбаев.

Защищаться было нечем, говорит он. Нападавшие, между тем, стали избивать сотрудников полиции, налетая по 15-20 человек на одного. Марлен вспоминает, что были несколько человек, кто пытался вмешаться и прекратить избиения, но в большинстве своем нападавшие адекватностью не отличались.

«В основном, они были неадекватны, словно обкуренные, под воздействием алкоголя или наркотических веществ, с красными глазами, словно зомби. Они не обращали внимания на газ, который шел от разрывавшихся гранат – казалось, он действовал только на нас. Они говорили «убивай сотрудников», всех, кто в форме, избивали.

Были те, кто предлагал снять форму, но я отказался. Я считаю, снять форму – это позор, я давал присягу государству. И это не просто так. После отказа меня стали избивать три-четыре человека сразу. В какой-то момент я понял, что если не встану, то умру, наверное. Собрал последние силы и побежал к воротам, и в тот момент почувствовал жжение и боль в ноге. Понял, что по мне стреляли, а через пару шагов меня ранили и во вторую ногу, после чего я упал и потерял сознание. Успел подумать – вот все и закончилось», - говорит полицейский.

Очнулся Марлен уже в госпитале – «скорая» подобрала мужчину и отвезла в госпиталь КНБ. Рана оказалась глубокой, пришлось делать операцию, которая длилась несколько часов.

«Кровь шла фонтаном, оказалось, порвали артерию и вену. Была большая кровопотеря. Артерию удалось восстановить, иначе я мог остаться без ноги вовсе. Врач сказал, что меня спасло то, что быстро доставили в больницу. Ногу я сейчас почти не чувствую, мне предстоит еще одна операция. Из госпиталя я выписался лишь несколько дней назад», - рассказывает Марлен.

Как вспоминает папа Марлена, Ален Кулбекович Ережепбаев, родные узнали о ранении сына через несколько дней. Узнав о происходящем, они стали искать его. Ситуация осложнялась еще и отсутствием связи. Придя в себя, Марлен сам дал знать семье, что жив, но ранен.

«Сотрудники сыну помогают материально, морально поддерживают, молодцы. Он – первый полицейский в семье, раньше никто в органах не работал. Марлен сам принял такое решение после армии и пошел служить», - рассказал отец.

Сейчас цель парня – вернуть здоровье. После этого станет ясно, сможет ли он продолжать службу в полиции. Пока же полицейский занят восстановлением ноги. Сослуживцы и руководство всячески помогают и поддерживают Марлена.

«То, что сейчас говорят – мирный митинг – я сам не видел никого, кто выходил мирно. Все были вооружены и многие из нападавших были подготовлены. Они точно знали, куда бежать, что делать и где находятся камеры – их разбили в первую очередь. У них все было организовано – оружие, гранаты; они были вооружены не только дубинками и арматурами – мои раны тому доказательство», - заключил старший лейтенант.

Напомним, видео с избиением полицейских во время беспорядков показывал Департамент полиции Алматы. Также оперативник рассказывал, как стражи порядка обороняли здание полиции в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956409-ohranyavshiy-akimat-almaty-politseyskiy-poluchil-ranenie-v-obe-nogi-v-noch-besporyadkov/