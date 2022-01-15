Видео с избиением полицейских во время беспорядков показали в полиции Алматы

Избиение полицейских. Фото: polisia.kz

Кадры избиения полицейских во время массовых беспорядков показали в Департаменте полиции Алматы, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

В подборке показываются события, произошедшие в разных местах в период с 4 по 5 января. Часть показанных эпизодов была заснята на камеры уличного видеонаблюдения, часть - взята из соцсетей.

В полиции подчеркнули, что сотни агрессивных людей неоднократно нападали и избивали сотрудников полиции и военнослужащих во время попыток пресечь массовые беспорядки, ограбления, мародерство и другие противоправные действия.

Всего в ходе пресечения террористических атак и отражения вооруженных нападений погибли три сотрудника алматинской полиции, еще 185 стражей порядка получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В полиции рассказали, что старший сержант полиции Ален Асылханов и старшина полиции Ринат Камбетов были смертельно ранены 5 января при отражении нападения на здание отдела полиции при УП Алмалинского района.

Младший сержант полиции Нурболсын Алмасов погиб, защищая один из объектов стратегического значения.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, указанные полицейские посмертно награждены орденом “Айбын” ІІІ степени", - сказано в сообщении.

Внимание! Видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Ранее сообщалось о задержании в Алматы двоих подозреваемых в ограблении двух оружейных магазинов. Также в мегаполисе полицейские поймали 17-летнего парня, у которого нашли краденые смартфоны.

Кроме того, ранее в комендатуре Алматы рассказывали, сколько человек были задержаны после погромов в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951334-video-s-izbieniem-politseyskih-vo-vremya-besporyadkov-pokazali-v-politsii-almaty/