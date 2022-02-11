Акима Кызылординской области пытались захватить во время беспорядков

Гульшара Абдыкаликова. Фото: instagram.com/gulshara.abdikallikova

Акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить митингующие, когда она вышла к ним. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Sputnik Казахстан.

Митинг проходил 5 января возле одного из торговых домов в Кызылорде. Туда подъехала Гульшара Абдыкаликова, чтобы поговорить с людьми, убедить их разойтись, выслушать.

"Но эти переговоры не были успешными, так как среди собравшихся у торгового центра Aray City Mall были и агрессивно настроенные граждане, которые никого не слушали, нецензурно выражались. Были попытки захватить акима области, когда она уже садилась в машину. Силы специальных подразделений департамента полиции эвакуировали Гульшару Абдыкаликову с места событий", - сообщили в ДП региона.

В ведомстве дополнили, что в ходе массовых беспорядков в Кызылординской области 5-6 января были совершены нападения на 17 государственных учреждений и 21 объект частной собственности.

Во время столкновений ранения получили 58 полицейских и 52 солдата из местной воинской части. Сейчас обстановка в регионе стабильная.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что в разных городах Казахстана, включая Кызылорду, были задержаны причастные к организации беспорядков лидеры и участники ОПГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955759-akima-kyzylordinskoy-oblasti-pytalis-zahvatit-vo-vremya-besporyadkov/