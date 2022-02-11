"Стреляли, жгли авто и здания": полиция озвучила хронологию беспорядков в Шымкенте (видео)

Кадр из видео: ДП Шымкента

В департаменте полиции Шымкента озвучили хронологию массовых беспорядков, продемонстрировав видео с произошедшими в городе в начале января событиями, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 4 января 2022 года на фоне протестных волнений в Жанаозене группа жителей Шымкента, используя соцсети, анонсировала несанкционированные акции у здания акимата и площадях города.

В этот же день начался сбор граждан по 7 локациям. Люди приходили группами от 200 до 2000 человек, стали перекрывать улицы. При этом на просьбы о проведении диалога никто из них не отреагировал.

Толпа с пересечения улицы Гагарина и проспекта Республики в количестве до 2000 человек пешком по проспекту Республики двинулась в сторону Арбата, где присоединилась к другим 2000 протестующих.

"Официально собравшиеся каких-либо требований не выдвигали, основная масса состояла из молодежи, которая выражала поддержку жителям Жанаозена, а также они скандировали лозунги с критикой действующей власти", - отметили в ДП Шымкента.

Далее с площади Аль-Фараби митингующие пешком дошли до акимата Шымкента, по пути забросав камнями здание районной прокуратуры. Некоторые были в состоянии алкогольного или иного опьянения, проявляли крайне жестокую агрессию.

В 00.30 часов протестующие, общее число которых достигло более 6000 человек, прибыли к акимату города и начали целенаправленно атаковать полицейских, использовали камни и подручные средства.

Многие нападавшие были вооружены кусками арматуры, металлическими ломами, лопатами и ножами.

Тогда же была предпринята попытка захвата здания акимата Шымкента. Толпа забросала камнями фасад первого этажа и охранявших вход военнослужащих Нацгвардии.

Все действия нападавших были организованы, они начали беспричинно избивать полицейских и военнослужащих.

Кадр из видео: ДП Шымкента

В 02.20 часов участники беспорядков стали разбивать и переворачивать машины полиции и воинской части, забирать из них спецсредства. Повредили 62 служебных авто, 12 из которых были перевернуты, 2 - сгорели, 1 спецмашина ДКНБ была серьезно повреждена.

В 02.30 маргиналы в количестве 80 человек, прорвав оцепление у бокового входа, разбили стекла, избили полицейских и зашли в акимат. Они начали бить стекла, проникли в служебные помещения от 2 до 6 этажа здания, сломали мебель, разбросали оргтехнику и документацию, похитили часть техники.

Тогда был введен специальный план по локализации массовых беспорядков и принято решение об использовании спецсредств. В результате силами полиции и спецназа удалось вытеснить прорвавшихся из здания акимата.

С помощью водометной машины, светошумовых гранат и резиновых дубинок толпу оттеснили, она рассеялась. Граждан разогнали с улиц города, движение восстановили.

В управления полиции в тот день доставили порядка 500 человек.

Кадр из видео: ДП Шымкента

5 января в течение дня удавалось сдерживать намерения протестных акций. Но в 20.00 часов возле акимата снова начали собираться люди.

Сформированные группы подходили к зданию с разных направлений, перекрывали дороги и перекрестки.

В 20.20 было остановлено движение на пересечении улиц Толе би и Капал батыра, в 20.30 - на перекрестке улицы Байтерекова и проспекта Назарбаева.

С помощью спецсредств собравшихся оттеснили. Они разбегались, но потом пытались вновь перекрыть дороги. Маргиналы уже стали стрелять в сторону бронированных машин из огнестрельного оружия.

Позже 2000 человек попытались снова прорваться в акимат. Совершали попытки поджога акимата, "Корме орталыгы", драмтеатра, дома культуры "Туркестан", забрасывали камнями фасады зданий, блокировали проезд пожарных машин к очагам возгорания.

Подожжены 6 машин и стоянка с авто гражданского населения. Но силовики вновь оттеснили митингующих с площади.

К 22.10 общее число протестующих возросло до 8000 человек, начались повторные попытки прорыва в акимат с использованием оружия, "коктейлей Молотова", камней и других подручных средств (арматура, дубинки, бутылки).

В полиции отметили, что многие, будучи в состоянии опьянения, даже не реагировали на применение спецсредств, при этом были очень агрессивны и жестоки.

К 23 часам участники беспорядков усилили натиск, два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. Остановлены 3 бригады скорой помощи, ехавшие к раненым. Только при прорыве блокады спецтехникой пострадавшие были доставлены в больницу.

К 3 часам ночи собравшиеся были рассеяны. При этом группы лиц проникали в торговые центры, разбивали банкоматы и пытались вывезти их на грузовиках. Другие поджигали здания филиала Nur Otan, двух прокуратур и припаркованные возле них автомобили. Пожарным удалось ликвидировать возгорания.

Протестующие активно перемещались на авто без номеров, на "ГАЗели" разбивали камеры ЦОУ.

Однако к утру 6 января толпу разогнали и восстановили движение. Площади, административные здания, оружейные магазины, филиалы банков, банкоматы были взяты под охрану.

В этот же день введен режим ЧП и комендантский час. После погромов и беспорядков в полицию доставили 3521 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 тел участников массовых беспорядков поступило в морг Шымкента. Глава города Мурат Айтенов рассказал, что ему угрожали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955667-strelyali-zhgli-avto-i-zdaniya-politsiya-ozvuchila-hronologiyu-besporyadkov-v-shymkente-video/