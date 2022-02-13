Похищенные во время беспорядков ружья нашли в сарае у алматинца (видео)

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Тайник с оружием нашли в сарае у жителя Алматы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Восемь единиц "Сайги" изъяли у жителя Наурызбайского района Алматы в ходе спецоперации. Стражи порядка установили, что задержанный 1984 года рождения принимал участие в ограблении оружейного магазина "Камерад" 5 января, вследствие чего завладел восемью гладкоствольными ружьями 12-го калибра.

Оружие было спрятано в сарае. Как отметил замначальника ДП города Берик Абильбеков, ружья изъяли, по ним назначена экспертиза.

Уголовное дело по факту хищения оружия и другого имущества оружейного магазина "Камерад" расследуется отделом полиции при УП Ауэзовского района.

Подозреваемый взят под стражу.

Напомним, что недавно в ДП Алматы рассказали о том, сколько оружия было изъято после беспорядков в мегаполисе. Также полицейские показали кадры изъятых автоматов и боеприпасов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955868-pohischennye-vo-vremya-besporyadkov-ruzhya-nashli-v-sarae-u-almatintsa-video/