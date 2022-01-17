18 тел участников массовых беспорядков поступило в морг Шымкента

Шымкент после беспорядков. Фото: Otyrar.kz

Сегодня в ходе онлайн-брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций сообщили о погибших в ходе массовых беспорядков в Шымкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор ОО "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезiм", член Координационного совета при уполномоченном по правам человека по национальному превентивному механизму Шахноза Хасанова рассказала, что в морг Шымкента поступили тела 18 погибших, которые участвовали в массовых беспорядках.

"По фактам правонарушений, совершенных в ходе массовых беспорядков с 4 по 7 января, возбуждено 15 уголовных дел. Образована межведомственная следственно-оперативная группа из 52 сотрудников.

В морг Шымкента поступили тела 18 погибших, которые участвовали в массовых беспорядках. Они переданы родственникам для захоронения", - пояснила спикер.

Как отметила Шахноза Хасанова, согласно официальным данным, в органы внутренних дел было доставлено 3521 лицо, из которых 498 привлечены к административной ответственности.

Прокуратурой вынесены 178 протестов, по результатам 140 человек освобождены, в отношении 32-х мера наказания в виде штрафа заменена на предупреждение.

Из привлеченных к административной ответственности 380 лиц проживают в Шымкенте, 107 - жители Туркестанской области, есть несколько жителей Алматинской области, Тараза, Атырау и Актау.

Напомним, ранее сообщалось, что 160 человек погибли в ходе массовых беспорядков в Алматы. Всего в Казахстане во время трагических событий скончались не менее 225 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951597-18-tel-uchastnikov-massovyh-besporyadkov-postupilo-v-morg-shymkenta/