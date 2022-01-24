Спасатель поделился видео тушения пожара в здании Nur Otan во время беспорядков в Таразе

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/s.murtaev

Пожарный-спасатель спецчасти №1 Шухрат Муртаев опубликовал видео тушения огня в здании филиала партии Nur Otan во время беспорядков в Таразе. Кадры появились на его странице в Instagram, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вгрызались в каждый квадратный метр города, чтобы хоть как-то минимизировать последствия этого хаоса. Берегите себя и своих близких!" - отметил пожарный-спасатель.

В ДЧС Жамбылской области дополнили, что все пожары, возникшие в результате массовых беспорядков в Таразе, ликвидированы. Погибших и пострадавших нет.

Всего на территории региона в ходе январских событий горели 7 объектов: акимат области, два здания партии Nur Otan, 4 здания полиции.

"В общей сложности на тушении пожаров были задействованы 98 человек и 22 единицы техники", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нур-Султане задержан подозреваемый в поджоге здания филиала Nur Otan в поселке Толе би.

Также стало известно, что поджигателей областного акимата поймали в Таразе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952733-spasatel-podelilsya-video-tusheniya-pozhara-v-zdanii-nur-otan-vo-vremya-besporyadkov-v-taraze/