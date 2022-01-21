Подозреваемого в поджоге здания филиала Nur Otan в Жамбылской области задержали в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Нур-Султане задержан подозреваемый в поджоге здания филиала партии Nur Otan в Шуском районе Жамбылской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В столице стражи порядка нашли 35-летнего жителя Жамбылской области, который подозревается в участии в массовых беспорядках.

Правоохранители установили, что мужчина также был среди тех, кто поджег здание филиала партии Nur Otan в поселке Толе би.

Скрываясь от уголовного преследования, он 9 января прибыл в Нур-Султан и проживал в арендованной квартире. С 14 января подозреваемый находился в розыске. Его задержали.

По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время мужчина взят под стражу и в дальнейшем будет передан полицейским Жамбылской области.

Напомним, ранее стало известно, что поджигателей здания областного акимата задержали в Таразе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952300-podozrevaemogo-v-podzhoge-zdaniya-filiala-nur-otan-v-zhambylskoy-oblasti-zaderzhali-v-nur-sultane/