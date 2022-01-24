Задержаны подозреваемые в краже техники из акимата Алматинской области

Фото: ДП Алматинской области

В Талдыкоргане у троих жителей изъяли похищенные из акимата Алматинской области холодильники, кондиционеры, мебель, а также различную бытовую технику, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

В ведомстве отметили, что имущество из здания акимата было похищено в период с 5 по 7 января во время массовых беспорядков. Подозреваемые 24, 37 лет и 41 года задержаны сотрудниками управления по противодействию экстремизму.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены трое жителей Талдыкоргана, по месту жительства которых обнаружены два холодильника, два кондиционера, офисное кресло, мультиварка, водяной насос и другие похищенные вещи.

Фото: ДП Алматинской области

Сейчас все имущество изъято и приобщено к материалам уголовного дела. Причиненный материальный ущерб пока подсчитывается", - сообщили в ДП Алматинской области.

Подозреваемые помещены под стражу. Досудебное расследование проводится по ст.188 ч.3 УК РК (Кража).

Напомним, ранее были задержаны два брата, которые также обвиняются в хищении принтеров, компьютеров, бытовой техники и туалетной бумаги во время погромов в акимате Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952718-zaderzhany-podozrevaemye-v-krazhe-tehniki-iz-akimata-almatinskoy-oblasti/