"Поставили на колени и стали избивать": полицейский отбил коллегу у бесчинствующей толпы в Алматы

Ернар Айтенов. Кадр из видео: polisia.kz

Старший участковый инспектор УПП-79 управления полиции Медеуского района Алматы Ернар Айтенов поделился подробностями беспорядков, произошедших 5 января. Также он рассказал, как отбил коллегу у бесчинствующей толпы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По его словам, ранним утром 5 января по указанию руководства они были направлены на пересечение улиц Толе би и Байтурсынова для обеспечения общественного порядка.

"В ходе жестких столкновений с протестующими силы были отброшены до улицы Сейфуллина. На пересечении улиц Богенбай батыра и Сейфуллина мною была замечена толпа агрессивно настроенных мужчин, которые схватили сотрудника полиции.

Трое из них демонстративно вывели схваченного полицейского в центр перекрестка, показательно посадили его на колени, начали жестоко избивать с целью устрашения.

Увидев это, я был шокирован, даже впал в небольшой ступор. Однако быстро собрался с мыслями и бросился на помощь своему коллеге. Я побежал прямо на толпу, чтобы их разогнать.

Мои товарищи, которые бежали за мной, щитом прикрыли схваченного сотрудника и вывели его", - вспомнил Ернар Айтенов.

Участковый инспектор дополнил, что он ранее не был знаком со спасенным коллегой. Говорит, что взятый в плен полицейский получил серьезные увечья и сейчас находится на реабилитации.

"Такой жестокости я никогда ранее не видел, был обескуражен действиями людей, но воинский долг и присяга превыше всего", - резюмировал страж порядка.

Ернар Айтенов - выпускник Алматинской академии МВД. Сейчас он следит за порядком в микрорайоне "Самал" численностью населения в 15 тысяч человек.

Напомним, ранее начальник ДП Алматы Канат Таймерденов отметил, что мирные протестующие не убивают гражданских на улицах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952477-postavili-na-koleni-i-stali-izbivat-politseyskiy-otbil-kollegu-u-beschinstvuyuschey-tolpy-v-almaty/