Еще 147 участников беспорядков задержали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оперативную сводку на утро 18 января опубликовал информационный центр комендатуры Алматы - число задержанных после беспорядков увеличилось до 2748, передает корреспондент NUR.KZ.

"С начала антитеррористической операции задержано 2748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 131 единица огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов", - сообщили в комендатуре.

Накануне число задержанных составляло 2601.

Отмечается, что за сутки на пульт 102 поступило 437 сообщений, еще 41 звонок, требующий оперативного реагирования, поступил в call-центр комендатуры города. Все сообщения отработаны.

Ранее замакима Алматы рассказал, какие районы города пострадали от террористов больше всего.

Между тем алматинка, попавшая под обстрел во время беспорядков, поделилась историей своего спасения и поблагодарила полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951636-esche-147-uchastnikov-besporyadkov-zaderzhali-v-almaty/