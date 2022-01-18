Изъяты похищенные во время погромов в Алматы телефоны и планшеты

Фото: instagram.com/police_almobl

В Алматинской области задержан мужчина, которого подозревают в ограблении магазина во время беспорядков в южной столице. У него нашли телефоны, планшеты, часы. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Полицейские Кербулакского района задержали 23-летнего подозреваемого в хищении чужого имущества во время массовых беспорядков в Алматы.

При обыске в доме молодого человека были обнаружены 5 телефонов, планшеты, несколько наручных часов, наушники, флешки и номера сотового оператора. Все это изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Фото: instagram.com/police_almobl

Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. Как стало известно, он работал в Алматы. Воспользовавшись беспорядками, парень проник в торговый дом "Апорт", где и похитил изъятое у него имущество.

Подозреваемый полностью сознался в содеянном. Сейчас проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что задержаны четверо жителей Уштобе, которые, воспользовавшись погромами в Талдыкоргане, вынесли со склада форменное снаряжение и амуницию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951665-izyaty-pohischennye-vo-vremya-pogromov-v-almaty-telefony-i-planshety/