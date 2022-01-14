Военный из нашумевшего видео рассказал о попытке митингующих переманить его на свою сторону

Улан Мырзабай. Кадр из видео: предоставлено Нацгвардией РК

Видео с казахстанским военным обсуждают в Сети. На кадрах запечатлен его разговор с митингующими, которые провоцируют его перейти на их сторону. Однако боец отвечает, что выполняет приказ и служит Родине. В Национальной гвардии РК поделились подробностями произошедших событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель пресс-службы РгК "Батыс" Нацгвардии, подполковник Ерболат Султанов сообщил, что видео было снято 5 января во время беспорядков в Актобе.

На нем запечатлен военнослужащий воинской части 6655, лейтенант Улан Мырзабай, уроженец города Капшагая Алматинской области. Молодой офицер служит в войсках Нацгвардии с 2017 года.

В тот день личный состав Актюбинской части был задействован в оцеплении акимата на центральной площади.

Лейтенант со своими сослуживцами находился в первых рядах. К нему подошли активисты, стали уговаривать перейти на их сторону.

Ерболат Султанов отметил, что боец с честью и достоинством выполнил свой долг перед Родиной и не поддался на провокацию со стороны митингующих.

"Гвардеец достойно защищал свою Родину и был верен военной присяге, не нарушив приказы своих командиров, отстоял свою позицию до конца. Огромная благодарность родителям, которые вырастили настоящего защитника, мудрого и достойного сына. Почет и уважение вам", - говорит руководитель пресс-службы РгК "Батыс".

Сам военный рассказал о событиях того дня. По словам офицера, он видел у протестующих в руках арматуры, камни и газовые баллончики, но стоял на своем.

Улан Мырзабай. Фото: Нацгвардия РК

"В тот момент я находился в первых рядах боевого порядка, вдруг из толпы митингующих несколько активистов подошли в мою сторону и стали внезапно снимать на камеру, всячески уговаривали меня перейти на их сторону, встать вместе с ними.

Несмотря на провокационные действия, я выполнял приказ. Ведь каждый из нас клялся защищать Родину мужественно и умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни. Страна доверила нам охранять общественную безопасность, я думаю, надо быть достойным этого доверия", - пояснил Улан Мырзабай.

Напомним, ранее другой гвардеец рассказал, как в Шымкенте протестующие нападали толпой на одного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951268-voennyy-iz-nashumevshego-video-rasskazal-o-popytke-mitinguyuschih-peremanit-ego-na-svoyu-storonu/