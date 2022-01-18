Мужчину с похищенными при мародерствах стройматериалами задержали в Алматы

Задержанный. Фото: polisia.kz

Еще одного подозреваемого в мародерстве задержали в Алматы, сообщает официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в управлении полиции Ауэзовского района, 41-летний гражданин К. принимал участие в ограблении крупного строительного супермаркета. В этом сам подозреваемый признался во время допроса.

Кроме того, при обыске его автомобиля правоохранители обнаружили строительные материалы и инструменты, похищенные вследствие мародерства.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Мужчину арестовали.

Ранее в центре Алматы полицейские задержали двух мужчин с ружьями. Предполагается, что задержанные участвовали в ограблении оружейного магазина во время беспорядков.

Всего же после беспорядков в южной столице задержали свыше 2,6 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951626-muzhchinu-s-pohischennymi-pri-maroderstvah-stroymaterialami-zaderzhali-v-almaty/