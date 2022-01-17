"Аэрофлот" полностью возобновляет полеты в Казахстан

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Российский аваиаперевозчик "Аэрофлот" сообщил на своем официальном сайте о полном возобновлении полетной программы в Казахстан.

20 января "Аэрофлот" возобновляет полеты в Актау и с 22 января — в Шымкент. Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Расписание опубликовано на официальном сайте авиаперевозчика.

Таким образом, как отметили в компании, полетная программа Аэрофлота в РК будет полностью восстановлена.

Отмечается, что с 10 января после перерыва из-за беспорядков в Казахстане "Аэрофлот" возобновил полеты в Нур-Султан, с 15 января - в Актобе, с 16 января - в Костанай, с 17 января - в Караганду.

"Пассажиры, не оформившие возврат на ранее отмененные рейсы Аэрофлота в/из пунктов Казахстана, могут связаться с контакт-центром Аэрофлота для первоочередного бронирования на возобновляемые рейсы", - добавили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951565-aeroflot-polnostyu-vozobnovlyaet-polety-v-kazahstan/