Премьер-министра Смаилова пригласили в Азербайджан

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадовым. Асадов поздравил Смаилова с назначением на пост, об этом сообщается на официальном сайте главы правительства Казахстана.

Асадов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент.

"Азербайджан является надежным стратегическим партнером Казахстана. Между нашими странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей", — сказал Смаилов.

Премьер-министр АР Асадов пригласил премьер-министра РК Смаилова совершить визит в Азербайджан в удобное для него время.

Азербайджан — важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил $261 млн, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 г. В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1951038-premer-ministra-smailova-priglasili-v-azerbaydzhan/