"Кидали камни и монтировки": медики рассказали о работе во время беспорядков в Шымкенте

Максат Мылтыкбаев. Фото: NUR.KZ

Работники скорой помощи Шымкента рассказали, как проходила их смена во время массовых беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

Максат Мылтыкбаев работает фельдшером. Медик говорит, что толпа разъяренных людей не давала им дорогу. В кареты скорой помощи кидали камни и монтировки. Несколько сотрудников получили травмы.

"Когда мы ехали на вызов, люди выходили на дорогу, кидали камни и монтировки, пинали автомобиль. Разбили двери и стекла. Но мы не могли уехать, потому что нужно было забрать пострадавших. Потом не давали их вывезти. Однако нам удалось прорваться", - вспомнил Максат Мылтыкбаев.

В управлении здравоохранения Шымкента пояснили, что во время беспорядков частично были разбиты семь карет скорой помощи, пострадали три медика, которых избили.

"Когда все произошло, нападавшие разбили частично семь наших машин, также пострадали сотрудники станции. С ними сейчас все нормально, они скоро выйдут на работу. Я горжусь своими ребятами, они, несмотря на смертельную опасность, вышли на смену и отработали ее. Мои герои, которые, рискуя своей жизнью, спасали людей", - поделилась главный врач центра скорой помощи Шымкента Гульнар Курманбекова.

С момента начала беспорядков бандиты намеренно препятствовали медикам. Фельдшеры рассказывают, что приходилось работать в экстренных условиях.

"Бывали моменты, когда нападавшие без разбору кидали камни и требовали отдать машины, когда мы показывали больных в салоне, их это не интересовало. Нам удавалось уезжать. Пусть такого больше не повторится", - добавил Максат Мылтыкбаев.

В акимате Шымкента пояснили, что все кареты скорой помощи будут отремонтированы и вернутся на линию.

Ранее глава города Мурат Айтенов рассказал, что террористы ему угрожали. Также стало известно, что его заместителя Максута Исахова избили участники беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950896-kidali-kamni-i-montirovki-mediki-rasskazali-o-rabote-vo-vremya-besporyadkov-v-shymkente/