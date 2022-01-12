Токаев заявил, что Казахстан вступает в новый этап развития

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил главные задачи государства в своем официальном Twitter.

По словам президента, главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников.

"Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки – ключевые составляющие нового экономического курса.

Приоритетом правительства должно стать обеспечение стабильности курса национальной валюты. Без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов.

Особого внимания требует преодоление региональных диспропорций. Следует решить проблему занятости, создать условия для социального и культурного развития во всех областях страны. В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов", - написал президент.

Также глава государства рассказал о новом общенародном фонде.

"Новый общенародный Фонд "Қазақстан Халқына" будет служить решению реальных проблем граждан. Фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболевания, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. Будут выделены средства на восстановление Алматы.

Вместе мы сумели сохранить целостность государства, мир и согласие. Наши граждане проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремистами. Теперь страна вступает в новый этап развития. Это будет период истинного обновления. Вместе построим благополучный и процветающий Казахстан!" - заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950860-tokaev-zayavil-chto-kazahstan-vstupaet-v-novyy-etap-razvitiya/