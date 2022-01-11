Полицейский накрыл собой светошумовую гранату в Усть-Каменогорске

Пострадавший полицейский. Кадр из видео: instagram.com/danial.akhmetov.official

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сегодня навестил силовиков, получивших ранения во время ликвидации массовых беспорядков в Усть-Каменогорске. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

По информации главы региона, младший сержант второго взвода контролеров второй стрелковой роты военной части Усть-Каменогорска получил химический ожог дыхательных путей и сейчас находится в больнице. У бойца большая семья - пятеро детей.

Однако он, не задумываясь, встал на защиту мирного населения от провокаторов, которые нападали на силовиков и призывали к погромам и поджогам.

"Передал подарки семье младшего сержанта, поблагодарил за самоотверженную службу Родине и мужество, проявленное в сложившейся ситуации. Командир Нацгвардии вручил бойцу знак воинского отличия - краповую тельняшку.

Также навестил полицейского, который получил осколочное ранение в ногу, накрыв собой светошумовую гранату, тем самым защитив своих коллег и мирных жителей", - написал аким ВКО.

Пострадавший правоохранитель рассказал о событиях того дня.

"Стояли до конца, потому что наша обязанность защищать Родину. Мы стояли на улице, гражданские шли, нужно было открыть ворота охраннику, а оттуда сотрудники акимата выбегали. Первым СОБР зашел, я вторым зашел. После чего мародеры закинули светошумовую гранату, сзади стояли гражданские люди, я задержал снаряд и меня подорвало. Очнулся, меня уже двое наших сотрудников несли в автобус", - рассказал полицейский.

Ранее стало известно, что 69 полицейских и военных пострадали во время беспорядков в Восточно-Казахстанской области. Также акимат Семея опубликовал видео захвата их здания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950552-politseyskiy-nakryl-soboy-svetoshumovuyu-granatu-zaschischaya-mirnyh-zhiteley-v-vko/