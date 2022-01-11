"Не надо агрессии, достаточно": Дана Есеева призвала казахстанцев поддержать друг друга

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша Дана Есеева принесла соболезнования семьям погибших в беспорядках, а также предложила остановить поток агрессии в соцсетях. По ее мнению, казахстанцам следует расти, развиваться и вкладываться в образование, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram многодетная мать порассуждала о переменах в стране.

"Начало нового. Искренние соболезнования семьям погибших в эти дни. Люди, давайте и мы теперь не просто будем смотреть новости, а начнем с себя (для некоторых пользователей социальных сетей). Не надо агрессии, достаточно. Хватит искать грязь под ногтями каждого. Не нужна эта "экспертность" политики в комментариях. Не бросайтесь друг на друга с обвинениями. Давайте поддержим нашего президента и будем жить и работать во благо себе, семье, страны", - призвала Есеева.

Блогерша также заявила, что ее "тошнит от лженовостей и высказываний в соцсетях".

"Не надо придумывать наихудший сценарий. Не кидайтесь на тех, кто некомпетентен в вопросах политики, как и вы. Не требуйте от них какого-то мнения. Вкладывайте в свое образование, детей. Необразованность - это корень всех проблем. Нам всем надо расти и развиваться.

Пожалуйста, хватит гнева и агрессии. Давайте поддерживать друг друга и перестанем травить. Не верьте информационному взбросу, не ведитесь на сплетни, слухи и провокации. Каждый следите за собой и тогда наше общество, народ, страна быстрее встанет на ноги. Начинайте изменения с себя", - посоветовала Дана.

Она также рассказала, что чувствовала себя очень плохо из-за болезни и сейчас у нее нет сил встать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950566-ne-nado-agressii-dostatochno-dana-eseeva-prizvala-kazahstantsev-podderzhat-drug-druga/