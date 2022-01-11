1205 пострадавших обратились в больницы после беспорядков в Алматы, сообщили в УОЗ

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Руководитель управления общественного здоровья Нариман Табынбаев рассказал, что система здравоохранения в городе работает в полном объеме. В штатном режиме действуют все поликлиники, передает корреспондент NUR.KZ.

"С 4 января по сегодняшний день в больницы Алматы обратилось 1205 пострадавших. 564 были госпитализированы, 329 выписано. Сейчас 176 пострадавших находятся в стационарах. Им оказана помощь.

В реанимации находятся 18 пациентов, в том числе трое детей. В период беспорядков многопрофильные больницы показали свой профессионализм в помощи пациентам. Были мобилизованы все врачи, также привлечены специалисты из поликлиник. Всем хватило лекарств. Медработники справились и показали, что готовы ко всем ситуациям. Если бы не их профессионализм, потерь было бы больше", - сказал руководитель УОЗ Нариман Табынбаев.

По его словам, сейчас в городе работают 175 бригад "Скорой помощи". В инфекционных стационарах находятся 283 пациента.

"Учитывая, что идет рост заболеваемости COVID-19, мы готовим приказ об увеличении койкомест до 300 единиц. 19 пациентов находятся в реанимации, что составляет 22% от коечного фонда реанимации. Летальных случаев за сутки не было", - сообщил глава УОЗ.

Напомним, ранее замакима Алматы Ержан Бабакумаров рассказал, что в городе начинается новая волна пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1950439-1205-postradavshih-obratilis-v-bolnitsy-posle-besporyadkov-v-almaty-soobschili-v-uoz/