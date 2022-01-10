"Мирными митингами воспользовались провокаторы": Тасмагамбетов обратился к казахстанцам

Имангали Тасмагамбетов. Фото: kazembassy.ru

Государственный и политический деятель, доктор политических наук, экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов обратился к казахстанцам и призвал их сплотиться вокруг президента Токаева.

Обращение Тасмагамбетова разместил телеканал "Хабар 24".

В ходе телефонного разговора Имангали Тасмагамбетов подтвердил источнику NUR.KZ свое письменное обращение. Все эти трагические дни он находился в столице и перенес тяжелую форму коронавируса.

"Дорогие соотечественники, братья! В эти тяжелые январские дни, когда в стране и в нашем прекрасном городе Алматы произошли страшные события, счел своим гражданским долгом обратиться к вам.

К большому сожалению, мы потеряли много граждан. Приношу свои глубокие соболезнования семьям погибших. Наш народ всегда превыше всего ставил свободу и независимость. Мирными митингами, которые проходили без нарушений закона, воспользовались провокаторы и устроили настоящее кровопролитие. Считаю это покушением на нашу с вами независимость.

Сейчас огромная ответственность возложена на плечи главы государства. Наш президент - гарант единства народа, благополучия и безопасности каждой семьи и каждого гражданина.

Призываю всех вас, уважаемые сограждане, быть сплоченными и поддержать главу нашего государства Касым-Жомарта Токаева! Я верю в прекрасное будущее нашей сильной страны!" - говорится в обращении Тасмагамбетова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950258-mirnymi-mitingami-vospolzovalis-provokatory-tasmagambetov-obratilsya-k-kazahstantsam/