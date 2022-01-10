"Многие продолжают хайповать": Майя Бекбаева о поведении людей во время трагедии

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева в свете страшных событий в стране затронула тему необдуманных высказываний и поступков. Она возмутилась тем, как некоторые блогеры умудряются устраивать хайп в критической ситуации, и отметила, что полной информацией о происходящем владеет лишь президент, передает NUR.KZ.

На странице в Instagram Майя осудила тех, кого волнует лишь отсутствие Интернета.

"И даже в такой критической ситуации многие блогеры продолжают хайповать. Выдвигая самые разные версии случившегося, стращая и подначивая людей, не понимая, что тем самым раскачивают лодку, в которой сами плывут. Для них самая большая беда, что нет Интернета. Нет возможности впаривать свою рекламу и курсы "похудения и счастья", - выразила свое негодование телеведущая.

Она также попросила всех воздержаться от необдуманных слов и поступков.

"Мы же хотим, чтобы восстановился мир и порядок, поэтому понимаем, почему сейчас блокируется интернет. Это не для того, чтобы досадить нам с вами, а чтобы лишить коммуникации деструктивные силы. Они активно работают в соцсети, в том числе из-за рубежа", - напомнила Бекбаева.

Как подчеркнула знаменитость, люди могут строить самые разные догадки, но они в любом случае не владеют всей информацией.

"Ею в полной мере владеет только глава государства. Ему принимать решения и нести ответственность за них. Я хочу восстановления покоя и стабильности. Мы не должны в мирное время хоронить своих солдат. И как написал один мой коллега, если для наведения порядка президент призовет воинов Marwell, я его поддержу. Давайте помнить о том, что сейчас за нами наблюдает весь мир!" - призвала Майя Бекбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950223-mnogie-prodolzhayut-haypovat-mayya-bekbaeva-o-povedenii-lyudey-vo-vremya-tragedii/