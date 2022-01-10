Сагинтаев о ситуации в Алматы: Город возвращается к нормальной жизни

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что власти предпринимают все меры для стабилизации обстановки, постепенно город возвращается к нормальной жизни.

Как передает "Хабар 24", аким заявил, что последние события в Алматы в очередной раз показали сплоченность населения страны.

Сагинтаев, заверил, что со стороны властей предпринимаются все меры для стабилизации обстановки в городе.

"Городской штаб работает в круглосуточном режиме. Задействованы службы акимата и коммунальщики. Работаем в связке с антитеррористическим центром. Все вопросы решаем. Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Идет уборка территорий. Заходим на территории, куда нам дали доступ военнослужащие", - заявил аким Алматы.

Напомним, сегодня стало известно, что Бакытжан Сагинтаев едва не погиб при массовых беспорядках в городе - его автомобиль попал под обстрел боевиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950161-sagintaev-o-situatsii-v-almaty-gorod-vozvraschaetsya-k-normalnoy-zhizni/