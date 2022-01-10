Как подключить телевидение без интернета, рассказали в "Казтелерадио"

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В "Казтелерадио" рассказали, как можно настроить телевидение, если раньше доступ к нему был через интернет.

Чтобы получить доступ к телеканалам, необходимо подключить аналоговую дециметровую антенну, в народе называемую "рогаткой", передает "Хабар 24". Если же ваш телевизор был произведен до 2012 года, то необходимо иметь еще цифровой эфирный приемник.

По словам зампреда правления АО "Казтелерадио" Дальмиры Шигаевой, такие манипуляции сработают лишь в том случае, если в вашем регионе работает аналоговое телевидение.

"В тех областях, где не осуществлен переход на цифровое телевидение, там работает аналоговое телевидение. Это – Восточно-Казахстанская, Атырауская область, Кызылординская, Актюбинская, Западно-Казахстанская и Акмолинская области", – пояснила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/instructions/1950157-kak-podklyuchit-televidenie-bez-interneta-rasskazali-v-kazteleradio/