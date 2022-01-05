Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев выступил с заявлением

Нурлан Ногаев. Фото: Служба центральных коммуникаций

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев выступил с обращением, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Аким региона отметил, что ночью было объявлено чрезвычайное положение в Мангистауской области. Утром глава государства провел совещание.

"В ходе совещания даны конкретные поручения в целях разрешения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки, которые станут выгодными для обеих сторон. В настоящее время граждан, которые по незнанию или по разным причинам принимают участие в подобных мероприятиях, попросят вернуться домой, не поддаваясь на провокации.

Если сейчас они добровольно вернутся, то в рамках действующего закона никакие меры не будут приниматься. С нашей стороны обращаю внимание, что все действия необходимо осуществлять и держать под строгим контролем в рамках действующего закона", - сказал Нурлан Ногаев.

Глава Мангистауской области отметил, что власти сосредоточатся на скорейшем разрешении сложившейся ситуации и обеспечении стабильности, а также на вопросах недопущения угрозы здоровью и жизни граждан.

Аким региона добавил, что были даны поручения по организации защиты гражданских и военных объектов.

Отметим, что в регионе протесты продолжаются до сих пор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949865-akim-mangistauskoy-oblasti-nurlan-nogaev-vystupil-s-zayavleniem/