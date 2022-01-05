Режим ЧП в Алматы и 2 областях: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Протестующие в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель Генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев обратился к казахстанцам с предупреждением об ответственности за нарушение требований режима ЧП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Дембаев напомнил, что в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, указами президента на территории города Алматы и Мангистауской области введено чрезвычайное положение.

Заместитель генпрокурора предупредил, что нарушителей правил комендантского часа могут задерживать полицейские или военными патрули вплоть до окончания комендантского часа.

Если у задержанного не окажется при себе документов, удостоверяющего его личность, его могут задержать на срок до 48 часов или до установления личности.

Также отмечается, что задержанные лица и находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты досмотру.

"Отмечаем, что виновные лица за нарушение указанных требований режима чрезвычайного положения подлежат уголовной и административной ответственности.

Так, неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, а также руководство запрещенной забастовкой и воспрепятствование работе организаций в период чрезвычайного положения, влечет уголовную ответственность по статьям 379 и 401 Уголовного кодекса (далее - УК) до 2-х лет лишения свободы.

Распространение в условиях чрезвычайного положения заведомо ложной информации согласно статье 274 УК наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, совершенное в условиях чрезвычайного положения, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет (статья 459 УК)", - сказано в обращении.

Дембаев дополнил, что за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях режима ЧП, предусмотрен административный арест до 15-30 суток.

При этом совершение уголовных или административных правонарушений в период ЧП является отягчающим обстоятельством и влечет более строгую ответственность, предупредил заместитель Генерального прокурора.

"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие.

Также призываем не распространять сведения, не соответствующие действительности, не поддаваться на провокации и не нарушать режим чрезвычайного положения. Руководствоваться достоверной информацией о текущей ситуации в стране, размещаемой на официальных источниках", - попросил Дембаев.

Напомним, что недавно стало известно о введении режима ЧП в Алматинской области. Кроме того, утром Касым-Жомарт Токаев принял решение распустить правительство Казахстана.

Хронологию событий читайте в материале NUR.KZ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949866-rezhim-chp-v-almaty-i-2-oblastyah-genprokuratura-obratilas-k-kazahstantsam/