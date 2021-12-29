Ставшим сиротами после взрыва в Шортанды детям собрали деньги на квартиру

Место происшествия. Кадр из видео: ДЧС Акмолинской области

В Акмолинской области почти полтора месяца в мечети проводили сбор средств для оказания помощи пострадавшим при взрыве газового в доме в поселке Шортанды, передает "Хабар 24".

Сбор денег проводила областная мечеть. В результате неравнодушные люди выделили 14 миллионов тенге.

На пожертвования прихожан одной семье приобрели жилье, а второй оказали помощь на лечение.

"4 миллиона тенге собранных средств мы передали пострадавшей семье на лечение. Акимат уже обеспечил их жильем. В другой семье дети остались сиротами, родители погибли при взрыве. Но они не проживали в этом доме, где произошел взрыв. Им на 10 миллионов тенге мы приобрели квартиру в столице", - сообщил главный имам Акмолинской области Куаныш Сабит.

Напомним, 16 ноября в поселке Шортанды произошел взрыв газового баллона в доме, где жили три семьи. В одной из квартир вечером собрались гости. При ЧП погибли три человека - две женщины и ребенок. Больше 10 пострадавших доставили в больницу, в том числе 5 детей.

Позже в медицинском учреждении скончались 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. Также СМИ сообщали о смерти одного из пострадавших мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949093-stavshim-sirotami-posle-vzryva-v-shortandy-detyam-sobrali-dengi-na-kvartiru/