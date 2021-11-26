ЧП на шахте в России: число пострадавших увеличилось до 63 человек

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Власти Кузбасса сообщили, что число пострадавших при пожаре на шахте "Листвяжная" увеличилось до 63 человек, передает ТАСС.

Жертвами трагедии стали 52 человека, в том числе 6 спасателей.

Как сообщил замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков, в больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно.

Он добавил, что 11 горноспасателей, которые пострадали при эвакуации, находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

"Динамика у всех горноспасателей на утро сегодняшнего дня положительная, все они в сознании, в контакте. Опасений за их жизни у нас нет", - заявил Херасков.

Напомним, вчера, 25 ноября, на предприятии, расположенном в городе Белово, Кемеровская область, произошли взрыв и задымление. В шахте на момент происшествия находились 285 человек.

Изначально сообщалось об 11 погибших и 36 пропавших без вести. Позже стало известно, что во время поисковой операции погибли трое спасателей.

В регионе объявлен трехдневный траур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944080-chp-na-shahte-v-rossii-chislo-postradavshih-uvelichilos-do-63-chelovek/