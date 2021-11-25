Один человек погиб при возгорании на шахте в России

Последствия пожара на угольной шахте "Листвяжная". Фото: t.me/mash_siberia

Один рабочий погиб при пожаре в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Число пострадавших возросло до 43.

Telegram­-канал Mash Siberia пишет, что, по предварительным данным, погибшему было 23 года. Он работал на предприятии два месяца.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной происшествия стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте.

"После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет", – передает агентство.

Telegram-канал РИА Новости пишет, что число пострадавших после ЧП на шахте возросло до 43, два человека находятся в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести

Также сообщается, что уже 236 человек из 285 вывели на поверхность.

В российском городе Белово Кемеровской области произошло задымление в вентиляционном штреке шахты "Листвяжная". В шахте в Кузбассе находились 285 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943888-odin-chelovek-pogib-pri-vozgoranii-na-shahte-v-rossii/