Выжившие после ЧП в Абае шахтеры не хотят возвращаться на работу

Женис Маралбаев. Фото: телеканал "КТК" / ktk.kz

В Караганде выписали двоих горняков, выживших после ЧП на шахте "Абайская". Шахтеры заявили, что возвращаться в забой они не планируют, передает телеканал "КТК".

В числе выписанных – Элайдын Зейналов, проходчик шахты "Абайская". Мужчина заявил, что после выписки чувствует себя хорошо, однако на работу возвращаться не собирается.

"Нет, не хочу. Я уже увидел все, не хочу. Шахта опасная, это опасная работа была и будет всегда", – ответил он на вопрос журналиста, планирует ли он возвращаться в забой.

Сейчас здоровью мужчин ничего не угрожает. Тем не менее, несмотря на выписку, лечение им придется продолжить дома.

Сегодня стало известно, что погибшим шести горнякам установят памятник. Монумент появится рядом с предприятием либо в самом городе Абай.

Недавно активисты вместе с профильным профсоюзом выдвинули 12 требований компании "АрселорМиттал". Шахтеры ждут ответа на их запрос о повышении заработной платы и снижении пенсионного возраста до 50 лет.

"В первую очередь требуется уменьшение пенсионного возраста. Куда 63 года, это нелогично. Сейчас 58 лет, и то колени, все болит", – говорит проходчик шахты "Абайская" Женис Маралбаев.

Источник: КТК

Напомним, неделю назад на шахте в Карагандинской области произошел внезапный выброс метана, на месте погибли шесть человек. Еще двое, о которых шла речь выше, попали в больницу с острым отравлением газом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942320-vyzhivshie-posle-chp-na-abayskoy-shahtery-ne-hotyat-vozvraschatsya-na-rabotu/