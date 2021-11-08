Отрабатывается несколько версий разрушительного взрыва в Актау

Место происшествия. Фото: Азамат Сарсенбаев/Facebook

Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал о ходе расследования разрушительного взрыва в Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

Санжар Адилов сообщил, что по факту взрыва сотрудники управления дознания ДП Мангистауской области зарегистрировали досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности".

"Дознавателями продолжается осмотр места происшествия. Проводится работа вместе с экспертами Центра судебных экспертиз по Мангистауской области. Незамедлительно назначена пожарная экспертиза, которая нам даст причину пожара. Дополнительно будет проведена комплексная судебно-строительная экспертиза, в ходе которой эксперты установят площадь повреждения, причину взрыва.

Были изъяты три газовых баллона, отрабатывается несколько версий. Первая - короткое замыкание электропроводки. Вторая - взрыв газового баллона. Вот эти две основные рабочие версии у нас. Какой-либо криминальный характер в данном случае исключен", - заверил спикер.

Также, по его словам, работа с экспертами Центра судебной экспертизы, сотрудниками ДЧС и представителями акимата показала, что жертв и пострадавших нет.

"Кафе на момент взрыва не действовало, людей там не было. Днем оно работает. Это столовая, субъект малого предпринимательства. Пострадало здание торгового дома, так как столовая находилась с торца этого комплекса, а также несколько автомашин, припаркованных недалеко от здания. Сумму ущерба мы устанавливаем. Все те видеозаписи, которые есть, будут проверены. Мы сейчас принимаем меры по уточнению количества тех, кому нанесен имущественный ущерб.

В этом ТД были и бутики. Всю эту работу продолжаем. В этой связи хочу попросить всех, кто пострадал в результате взрыва, обратиться в ДП Мангистауской области либо по телефону 102. Работает следственно-оперативная группа, всех мы допросим, уточним сумму ущерба и признаем потерпевшими", - резюмировал Санжар Адилов.

Напомним, вечером 7 ноября в Актау прогремел взрыв. Был частично разрушен комплекс "Шеркала". Взрывная волна повредила минимум 11 машин. К счастью, люди не пострадали. В ДЧС Мангистауской области озвучили предварительную причину ЧП. Сегодня утром были опубликованы кадры с места вчерашних событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941096-otrabatyvaetsya-neskolko-versiy-razrushitelnogo-vzryva-v-aktau/