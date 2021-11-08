Опубликованы кадры с места вчерашнего взрыва в Актау

Место происшествия. Фото: Азамат Сарсенбаев/Facebook

Известный блогер Азамат Сарсенбаев поделился утренними фотографиями и видео с места вчерашнего взрыва в Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прямо сейчас. Коммунальные службы Актау приступили в очистке территории от мусора, к эпицентру взрыва, по понятным причинам, их пока не пускают", - написал блогер на своей странице в Facebook.

Место происшествия. Фото: Азамат Сарсенбаев

Ранее сообщалось, что вечером 7 ноября произошел взрыв в кафе "Аянат", в результате чего оно было полностью разрушено.

Видео: Азамат Сарсенбаев

Позже информацию скорректировали. Спасатели уточнили, что ЧП случилось в комплексе "Шеркала", внутри которого расположены ресторан, сауна, СТО, склады, магазины спецодежды и автозапчастей. По предварительным данным, площадь обрушения составила 200 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Взрывная волна повредила 11 автомобилей, припаркованных возле здания. В ДЧС региона назвали предварительную причину взрыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941011-opublikovany-utrennie-foto-s-mesta-vcherashnego-vzryva-v-aktau/