Названа предварительная причина взрыва в Актау (видео)

Фото с места ЧП: Facebook/Маңғыстау облысы "Қоғамдық коммуникация орталығы"

Замглавы ДЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров назвал предварительную причину разрушительного взрыва в Актау. Об этом сообщает официальная Facebook-страница центра общественных коммуникаций при акимате Мангистауской области.

В акимате рассказали, что с последствиями взрыва борются более 70 спасателей и 10 единиц техники. На месте ЧП работают также порядка 150 полицейских, сотрудники органов гражданской защиты и энергетики.

"Предварительной причиной взрыва является утечка газо-воздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона.

Со слов хозяина, под завалами находятся еще два газовых баллона по 50 литров. Более подробная информация будет дана после ликвидации аварийно-спасательных работ", - сообщил Абдикадыров.

На место взрыва прибыл также и аким региона Нурлан Ногаев. Он провел совещание с руководителями правоохранительных органов и служб гражданской защиты.

Напомним, вчера, 7 ноября, в Актау прогремел мощный взрыв, разрушивший двухэтажное кафе. К счастью, в момент происшествия в здании никого не было.

В соцсетях появилась информация о погибших в результате ЧП, однако эти данные опроверг главврач Мангистауской областной больницы. По его словам, обращений за медпомощью от пострадавших от взрыва не было.

Между тем в ДЧС сообщили, что взрывная волна повредила 11 автомобилей, оказавшихся рядом с кафе в тот роковой момент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940978-nazvana-predvaritelnaya-prichina-vzryva-v-aktau-video/