Двухэтажное кафе уничтожено взрывом в Актау (фото, видео)

Место происшествия. Фото: Азамат Сарсенбаев/Facebook

Вечером 7 ноября в Актау прогремел мощный взрыв, в результате которого было полностью разрушено двухэтажное кафе. Подробности ЧП озвучили в ДЧС и ДП Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ДЧС региона, 7 ноября в 22.25 часов поступила информация о том, что в 29А микрорайоне Актау при неизвестных обстоятельствах в двухэтажном комплексе "Шеркала" произошел взрыв в столовой, которая расположена на первом этаже здания.

В результате чего частично разрушен комплекс на предварительной площади в 100 кв.м.

"Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва устанавливается. На данный момент на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов", - сообщили в ведомстве.

Место происшествия. Фото: Азамат Сарсенбаев/Facebook

По словам владельца столовой, в момент происшествия рабочий персонал отсутствовал.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что в двухэтажном кафе "Аянат" при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв. В результате заведение было полностью разрушено.

Данный факт зарегистрирован по ст.292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности).

Место происшествия. Фото: Азамат Сарсенбаев/Facebook

На месте происшествия были задействованы все структурные подразделения правоохранительных органов, а именно 44 экипажа патрульной полиции в составе 150 сотрудников. Сейчас работает следственно-оперативная группа.

"Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва устанавливается уполномоченными органами", - добавили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940973-dvuhetazhnoe-kafe-unichtozheno-vzryvom-v-aktau-foto-video/