Взрывная волна повредила более 10 авто в Актау

Место происшествия. Фото: Lada.kz

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что на момент ЧП возле кафе находилось примерно 11 транспортных средств гражданских лиц. Все они были повреждены взрывной волной, передает корреспондент NUR.KZ.

По предварительным данным, взрывная волна повредила 11 автомобилей.

"Сотрудниками дорожной полиции эвакуированы 3 машины с помощью спецтехники (эвакуатора). Ведутся работы по установлению владельцев оставшихся восьми автомобилей с дальнейшей эвакуацией", - рассказали в ДЧС Мангистауской области.

Напомним, вечером 7 ноября в 29А микрорайоне Актау в двухэтажном комплексе "Шеркала" произошел взрыв в столовой, которая расположена на первом этаже здания. Информации о пострадавших не поступало. По словам хозяина кафе, во время ЧП рабочего персонала здесь не было.

На месте производится разбор завалов. Полиция возбудила уголовное дело по ст.292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности). Устанавливается причина случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940974-vzryvnaya-volna-povredila-bolee-10-avto-v-aktau/