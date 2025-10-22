Тело в морозильнике и силиконовая маска: медбрата осудили за убийство врача в Актобе

В Актобе вынесли приговор по громкому делу об убийстве врача-нефролога Абая Айсагалиева. На скамье подсудимых оказался коллега жертвы, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актюбинской области, специализированным межрайонным судом по уголовным делам с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого по п.8 ч.2 ст.99 (Убийство из корыстных побуждений) и п.1 ч.3 ст.188 (Кража, совершенная в крупном размере) УК РК.

Судом установлено, что подсудимый работал в диализном центре медбратом, помогал пожилому врачу 1956 года рождения с настройкой телефона и банковских приложений, устанавливал ему пароли, знал о наличии на счетах крупных денежных средств.

При выезде в Астану для лечения зрения врач доверил медбрату ключи от квартиры.

"Таким образом, зная, что он живет один, у подсудимого появилась мысль убить коллегу и завладеть его денежными средствами.

Дождавшись его в квартире, нанес ему в жизненно важные органы удары кухонным топором, после чего спрятал тело в морозильнике.

Далее подсудимый, надев заранее приобретенную силиконовую маску, снял со счетов умершего денежные средства на общую сумму 5 268 000 тенге. Также украл его сотовые телефоны, планшет, ноутбук на общую сумму 1 966 860 тенге", - рассказали в суде.

В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить подсудимому по совокупности преступлений окончательно 20 лет лишения свободы, а потерпевшая сторона просила суд назначить строгое наказание.

В суде медбрат вину признал частично.

Вина подсудимого, кроме его частичного признания вины, подтвердилась показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз, записями камер видеонаблюдения, вещественными доказательствами.

Суд обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, признал частичное признание вины, явку с повинной.

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, не установлены.

Приговором суда с участием присяжных заседателей подсудимый признан виновным по п.8 ч.2 ст.99 и п.1 ч.3 ст.188 УК, ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказании в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе пропал врач-нефролог Абай Айсагалиев. 23 мая он якобы вышел из дома, и больше живым его не видели. После долгих поисков выяснилось, что медика убили.

В сентябре начался суд по громкому делу. Гособвинитель на предварительном судебном заседании озвучила шокирующие подробности преступления. По версии прокуратуры, обвиняемый в убийстве работал в диализном центре, был хорошо знаком с врачом и знал, что тот живет один, что у него есть крупная сумма денег на банковском счету. Между мужчинами сложились доверительные отношения.

В суде выяснилось, что уже после убийства врача с его мобильного телефона совершались звонки его племяннику и сотруднице медцентра, а сообщения в WhatsApp отмечались прочитанными.

Сам подсудимый заявил, что не помнит момента убийства пожилого коллеги. В суде также показали силиконовую маску, похожую на лицо жертвы.

