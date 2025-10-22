Тело в морозильнике и силиконовая маска: медбрата осудили за убийство врача в Актобе

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Колмакова Виктория
      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Тело в морозильнике и силиконовая маска: медбрата осудили за убийство врача в Актобе

      Опубликовано:

      убитый врач из Актобе Абсыгалиев
      Врач Абай Айсагалиев. Фото: газета "Диапазон"

      В Актобе вынесли приговор по громкому делу об убийстве врача-нефролога Абая Айсагалиева. На скамье подсудимых оказался коллега жертвы, передает NUR.KZ.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актюбинской области, специализированным межрайонным судом по уголовным делам с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого по п.8 ч.2 ст.99 (Убийство из корыстных побуждений) и п.1 ч.3 ст.188 (Кража, совершенная в крупном размере) УК РК.

      Судом установлено, что подсудимый работал в диализном центре медбратом, помогал пожилому врачу 1956 года рождения с настройкой телефона и банковских приложений, устанавливал ему пароли, знал о наличии на счетах крупных денежных средств.

      При выезде в Астану для лечения зрения врач доверил медбрату ключи от квартиры.

      "Таким образом, зная, что он живет один, у подсудимого появилась мысль убить коллегу и завладеть его денежными средствами.

      Дождавшись его в квартире, нанес ему в жизненно важные органы удары кухонным топором, после чего спрятал тело в морозильнике.

      Далее подсудимый, надев заранее приобретенную силиконовую маску, снял со счетов умершего денежные средства на общую сумму 5 268 000 тенге. Также украл его сотовые телефоны, планшет, ноутбук на общую сумму 1 966 860 тенге", - рассказали в суде.

      В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить подсудимому по совокупности преступлений окончательно 20 лет лишения свободы, а потерпевшая сторона просила суд назначить строгое наказание.

      В суде медбрат вину признал частично.

      Вина подсудимого, кроме его частичного признания вины, подтвердилась показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз, записями камер видеонаблюдения, вещественными доказательствами.

      Суд обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, признал частичное признание вины, явку с повинной.

      Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, не установлены.

      Приговором суда с участием присяжных заседателей подсудимый признан виновным по п.8 ч.2 ст.99 и п.1 ч.3 ст.188 УК, ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказании в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

      Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично.

      Приговор не вступил в законную силу.

      Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе пропал врач-нефролог Абай Айсагалиев. 23 мая он якобы вышел из дома, и больше живым его не видели. После долгих поисков выяснилось, что медика убили.

      В сентябре начался суд по громкому делу. Гособвинитель на предварительном судебном заседании озвучила шокирующие подробности преступления. По версии прокуратуры, обвиняемый в убийстве работал в диализном центре, был хорошо знаком с врачом и знал, что тот живет один, что у него есть крупная сумма денег на банковском счету. Между мужчинами сложились доверительные отношения.

      В суде выяснилось, что уже после убийства врача с его мобильного телефона совершались звонки его племяннику и сотруднице медцентра, а сообщения в WhatsApp отмечались прочитанными.

      Сам подсудимый заявил, что не помнит момента убийства пожилого коллеги. В суде также показали силиконовую маску, похожую на лицо жертвы.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.