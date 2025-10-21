Убийство врача из Актобе: в суде показали силиконовую маску, похожую на лицо жертвы
В Актобе состоялись прения по делу об убийстве врача из Актобе Абая Айсагалиева. Прокурор попросил назначить обвиняемому наказание в виде 20 лет лишения свободы, сообщает МИА "Казинформ".
По данным издания, судебное заседание длилось более месяца, сегодня состоялись прения.
"Подсудимый после нанесения ножевого ранения мыл полы в квартире, надел на голову потерпевшего пакет. Чтобы скрыть следы крови, он связал конечности, тело поместил в морозилку и переносил.
Айсагалиев скончался от кровопотери, порезов и проколов в правой груди. Поражены правое легкое и сердце. Получил 7 порезов, проколов и травм от удара. Кроме того, со счета Айсагалиева было снято 5, 5млн тенге", - сказал прокурор.
Кроме того, во время судебного заседания была показана силиконовая маска, которую подсудимый заказал и она похожа на лицо убитого. Прокурор попросил суд лишить свободы мужчину на 20 лет. Приговор объявят завтра.
Напомним, в мае в Актюбинской области пропал врач-нефролог Абай Айсагалиев. 23 мая он якобы вышел из дома, и больше живым его не видели. После долгих поисков выяснилось, что медика убили.
В сентябре начался суд по делу об убийстве. Гособвинитель на предварительном судебном заседании озвучила шокирующие подробности преступления. По версии прокуратуры, обвиняемый в убийстве работал в диализном центре, был хорошо знаком с врачом и знал, что тот живет один, что у него есть крупная сумма денег на банковском счету. Между мужчинами сложились доверительные отношения.
В суде выяснилось, что уже после убийства врача с его мобильного телефона совершались звонки его племяннику и сотруднице медцентра, а сообщения в WhatsApp отмечались прочитанными.
Сам подсудимый заявил, что не помнит момента убийства пожилого коллеги.
