"Вытащил нож и полз ко мне": обвиняемый в убийстве врача рассказал свою версию в Актобе

В Актобе медбрат, обвиняемый в жестоком убийстве известного нефролога Абая Айсагалиева, дал показания присяжным и заявил, что не помнит момента убийства пожилого коллеги, передает "Диапазон".

В Актобе продолжается суд над 34-летним медбратом, которого обвиняют в убийстве 69-летнего нефролога Абая Айсагалиева. По версии следствия, подсудимый был в доверительных отношениях со своим пожилым коллегой, знал о его финансовом состоянии и владел данными о его банковских реквизитах.

На судебном заседании подсудимый дал показания присяжным и рассказал свою версию убийства врача. Он назвал это трагедией и попросил прощения у родных убитого.

Допрашивали его больше двух часов, он дважды просил перерыв, говорил, что плохо себя чувствует из-за стресса. К нему даже приезжала скорая помощь. Но медики установили, что обвиняемый может выступить в суде, угрозы его жизни и здоровью нет.

Подсудимый уверял, что у него были хорошие отношения с нефрологом: тот давал ему рабочие поручения и претензий не было. Когда Абая Айсагалиева экстренно госпитализировали в больницу, подсудимый по его просьбе покупал ему лекарства.

Когда у пожилого мужчины сильно ухудшилось зрение, он попросил медбрата перенести все данные с телефона на планшет, чтобы лучше видеть. Обвиняемый объяснил, что перенести данные не получилось, поэтому он заново скачал на планшет разные приложения, в том числе и банковские, но никакие пароли не вводил.

А еще подсудимый утверждал, что планировал купить у врача квартиру, которую снимал у него, но сделать это не получилось. Якобы из-за этого и случился конфликт, который привел к убийству.

"Осенью 2024 года мы с супругой продали квартиру, положили деньги на счет, я рассказал Абаю Айсагалиевичу, что ищу жилье, и мы договорились, что я буду снимать у него его вторую квартиру, которая пустовала.

Я переехал туда, все вовремя оплачивал, а позже мы договорились, что я куплю эту квартиру. Я рассчитывал, что мне дадут ипотеку, добавлю свои деньги и на квартиру хватит. Он еще сказал, что сделает подарок мне и вычтет из стоимости часть суммы, которую я платил за аренду", - рассказал подсудимый.

Однако в банке ему отказали в ипотеке, а надо было уже принимать решение, так как его жена ожидала ребенка.

"Я разозлился, снял наши деньги от продажи жилья и купил другую квартиру. Но Абаю Айсагалиевичу не стал говорить об этом, было неудобно перед ним, потому что я обещал у него купить квартиру", - уточнил медбрат.

Когда Абай Айсагалиев уезжал в Астану на лечение, он просил своего молодого коллегу присмотреть за квартирой - боялся, что прорвет батарею и зальет соседей. Подсудимый рассказал, что в последний раз после работы заходил, сливал воду, но течь в аварийной трубе увеличивалась.

"24 мая после работы я пришел домой, а потом вспомнил, что надо сходить на квартиру к Абаю Айсагалиевичу. Когда пришел, я не смог открыть ключом дверь, испугался, что сломаю замок и стал уходить. Уже когда отошел, дверь открылась, оказалось, что он был дома. Он попросил меня зайти, поставил чайник", - вспомнил подсудимый.

Что происходило дальше в квартире, рассказывал он неохотно. Мужчина говорил, что все было как в тумане, отметил, что показания есть в деле. Но судья объяснил, что он сам выбрал суд присяжных и лучше будет, если рассказать, как все было. Тогда подсудимый попросил, чтобы его мама покинула на это время зал заседаний и продолжил давать показания без нее.

"Я сказал Абаю Айсагалиевичу, что надо заняться течью, в ходе разговора он спросил меня, как обстоят дела с покупкой квартиры. Тогда я признался, что мне отказали в ипотеке и что я уже купил другое жилье. Он резко отреагировал, от чего я впал в ступор. Он стал обвинять, что я его обманул, воспользовался его добротой, стал переходить на личности - такого никогда с ним не было. Я извинялся, в какой-то момент мы стали толкаться, но драки не было. И так вышло, что он меня толкнул, я ударился головой, у меня потемнело в глазах. Когда прояснилось, увидел, что у него из груди торчит нож", - сообщил обвиняемый.

По его словам, он не помнит, как наносил эти удары.

"Я стал отходить назад и упал, он вытащил из груди нож, двинулся в мою строну и упал на колени, стал ползти ко мне. Я из чувства самосохранения стал отбиваться предметом, который мне попался (в деле фигурируют нож и топор - прим. автора). Потом Абай Айсагалиевич упал и захрипел, я выбежал на лестничную площадку, пытался осознать, что произошло, вернулся в квартиру, увидел кровь. Дальше я не особо помню, что было, все словно в тумане", - продолжил подсудимый.

Он рассказал, что очнулся по дороге на работу с рюкзаком убитого. На работе открыл рюкзак и нашел там планшет и телефон.

"У меня появился интерес, смогу ли я снять с его счета деньги. На работе у меня была силиконовая маска, которую я купил для контента, у меня был дополнительный заработок по фото- и видеомонтажу. Я надел эту маску, в гипермаркете я замешкался, ходил туда-сюда, снял какую-то сумму денег, потом пошел на работу, пытался прийти в себя, был в непонятном состоянии. Меня стала искать жена, и я пошел домой", - дал показания медбрат.

Обвиняемый не смог ответить на вопрос прокурора и представителей потерпевшего, зачем он связал мертвого человека пластиковыми жгутами, положил в морозильник, обмотал дверцу скотчем, перевозил с места на место, спрашивал у коллеги о поисках Абая Айсагалиевича, зная, что он на тот момент был мертвый, говорил о необходимости нанять адвоката, когда его вызывали на допрос.

Он или отвечал, что смутно все помнит, был в шоке или все ответы есть в показаниях, или просто говорил, что не может ответить на вопрос. Подсудимый лишь подчеркнул, что плана у него никакого не было.

"Когда к вам вернулась память? На досудебном следствии вы все четко рассказывали. Так у вас было помутнение или был четкий план? Когда к вам пришел ясный ум? За что можно было убить человека, какая опасность от него была, зачем махали ножом? Почему вы не могли сразу уйти, чтобы этого всего не случилось? Какая необходимость была отбиваться от раненного топором? Почему вы в своих первых показаниях не говорили про маску и деньги? Вы говорите, что у вас корысти не было, но украли деньги. Я не вижу у вас раскаяния", - обратилась к подсудимому гособвинитель Гульзира Кочербаева.

"Я ненамеренно убил, у меня было помутнение, был в неуравновешенном состоянии. Я практически не сплю ночами. Когда вызывал "ГАЗель" для морозильника, возможно, не понимал, что делал. Деньги, который я снял с банкомата, я не тратил, сотрудники мне сказали, что изъяли их. То, что нашли ювелирные украшения на работе, я не знаю, откуда они там, при изъятии меня там не было", - отвечал подсудимый.

Напомним, в Актюбинской области пропал врач-нефролог Абай Айсагалиев. 23 мая он якобы вышел из дома, и больше живым его не видели. Мужчину искали волонтеры и полицейские. После долгих поисков выяснилось, что медика убили.

В сентябре начался суд по делу об убийстве. Гособвинитель на предварительном судебном заседании озвучила шокирующие подробности преступления. По версии прокуратуры, обвиняемый в убийстве работал в диализном центре, был хорошо знаком с врачом и знал, что тот живет один, что у него есть крупная сумма денег на банковском счету. Между мужчинами сложились доверительные отношения.

Как отметила гособвинитель, само преступление произошло ночью 24 мая. Обвиняемый пришел домой к коллеге, где в кухне нанес три удара ножом, а затем два удара топором. После чего тело поместил в морозильную камеру.

Затем через сайт нанял грузовую "ГАЗель" и попросил отвезти морозильную камеру с телом в гаражный кооператив, а ничего не подозревающим водителю и грузчикам сказал, что в ней находится мясо.

Прокурор сообщила, что через время была нанята другая грузовая машина, также для перевозки морозильной камеры с телом. Со счетов убитого были сняты 5 млн 268 тыс. тенге, а с учетом украденного имущества общий ущерб составил 7 млн 234 тыс. тенге.

В суде выяснилось, что уже после убийства врача с его мобильного телефона совершались звонки его племяннику и сотруднице медцентра, а сообщения в WhatsApp отмечались прочитанными.

