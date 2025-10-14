Звонили с его телефона после смерти: озвучены новые детали дела об убийстве врача в Актобе

В Актобе продолжается суд над медбратом, которого обвиняют в убийстве 69-летнего нефролога Абая Айсагалиева. В суде всплыли новые шокирующие детали преступления, передает "Диапазон".

На очередном судебном процессе присяжные заседатели слушали показания родного племянника убитого. Он рассказал о последних днях жизни своего дяди, о том, как родные искали его.

По его словам, незадолго до трагедии мужчина лечил глаз в Астане, где перенес третью операцию. В столице Абай Айсагалиев останавливался в доме у племянника.

"Абай Айсагалиев был младшим братом моей матери. Мама умерла в 2011 году и после ее смерти мы стали близки с ним, он был мне как брат и отец, в той квартире, где его убили, моя семья даже проживала длительное время. Я был в курсе его многих дел, в том числе и проблем со здоровьем", - рассказывал племянник убитого.

По словам родственника, из-за проблем с давлением врач ослеп на один глаз, впоследствии начались проблемы и со вторым глазом. В связи с этим он регулярно прилетал в Астану, где ему проводили различные лечебные процедуры.

В ночь с 19 на 20 мая мужчина прилетел в Астану, а 22 мая ему спешно сделали операцию по поддержанию зрения на один глаз. 24 мая он улетел в Актобе, а примерно в 23:30 сообщил племяннику по телефону, что долетел нормально.

"На следующий день, 25 мая, уже не смог с ним созвониться, но я подумал, что он отдыхает после перелета, все-таки не молодой уже, 69 лет ему было. 26 мая у меня была запланирована поездка в Алматы с семьей, мне пришел один пропущенный вызов от дяди, но у меня в дороге не было сети, а когда я уже начал перезванивать, он не отвечал, я подумал, что, возможно, отдыхает, ведь на следующий день ему на работу надо было выходить", - поделился племянник.

Во вторник, 27 мая, он также не мог связаться с родственником, тем не менее фотографии, отправленные ему в WhatsApp, отмечались как просмотренные.

"Он всегда мне отвечал, но не в этот раз, я подумал, что это странно. 28 мая я все еще не мог с ним связаться, попросил супругу проверить геолокацию и по ней выходило, что дядя не покидал квартиру с 26 мая. Я попросил его соседа-пенсионера сходить к дяде, он стучал в дверь, никто не открыл, в квартире было тихо, но горел свет", - сообщил племянник убитого в суде.

Мужчина также связался с коллегой пропавшего дяди, потом к дому вызвали участкового, спасателей ДЧС и вскрыли дверь. Все это записывали на видео. Племянник посмотрел кадры и увидел, что в квартире нет ноутбука, планшета и рюкзака дяди, отсутствовало постельное белье. На кухне были остатки еды, окно было открыто.

Племянник выехал в Актобе, чтобы найти дядю. А позже ему сообщили страшную весть: тело его родственника полиция обнаружила в морозильной камере в подвале одного из домов.

Племянник Абая Айсагалиева рассказал, что у его дяди была еще одна однокомнатная квартира, она пустовала. Потом он впустил в нее квартиранта с семьей, им и оказался обвиняемый в убийстве медбрат.

Родственник сообщил в суде, что его дядя был крайне осторожным человеком, никому не доверял свои банковские данные, ключи от квартиры. Родные не знали о том, что он так сдружился с медбратом, что тот даже знал его банковские реквизиты.

А еще у убитого Абая Айсагалиева были большие планы, он собирался уволиться и переехать в Астану.

"У нас был план, что после заключительной операции дядя оформит инвалидность, уволится с работы и переедет в Астану. Незадолго до смерти дядя перевел мне деньги на первоначальный взнос на квартиру в Астане.

За несколько часов до своей смерти он играл с моими дочерями, и еще сказал моей супруге Айгерим в шутку: "Ой, я устал от ваших детей, полетел я к себе отдыхать". А у нас был план, что мы поедем в Алматы с семьей, проведем там время, а после этого отправимся в Актобе, остановимся у него. И жена моя в шутку ему тоже ответила: "Отдохните неделю от нас, через неделю снова будете уставать от наших детей", - вспомнил племянник убитого.

На суде также допросили сотрудников медцентра, где работали убитый и обвиняемый. Врач-нефролог рассказала, что Абай Айсагалиев стоял у истоков создания диализных центров Актобе.

"26 мая Абай Айсагалиевич должен был выйти на работу, с утра мы звонили ему, но телефон был отключен. Вечером, в 17:40, с его номера мне позвонили. Он сказал, что сломал ногу, находится у племянника в Алматы и сообщит об этом руководству и нашему медбрату. Я сказала, что он может открыть больничный, но телефон отключился. Я обратила внимание, что голос не был похож на Абая Айсагалиевича", - рассказала коллега убитого.

Она сообщила, что позже ей позвонил обвиняемый и спросил, звонил ли ей Абай Айсагалиев.

"Я еще спросила у него, не показалось ли ему, что голос у Абая Айсагалиевича был странный, но он ответил, что не обратил внимание на это. Мы потом еще в течение нескольких дней звонили ему, но телефон был отключен. Потом на меня вышел племянник Абая Айсагалиевича и после этого мы поняли, что с ним что-то случилось", - продолжила врач.

По ее словам, когда уже шли его поиски с помощью волонтеров, подсудимый спрашивал у нее, нет ли вестей о пропавшем.

"29 мая нас вызвали на допрос. Когда я сказала об этом медбрату, он ответил на это: "Давай адвоката наймем". У меня не было плохих мыслей тогда, я сказала: "Зачем нам адвокат нужен, мы же ничего не сделали". А 30 мая мы уже узнали, что его нет в живых", - сообщила женщина.

Также коллега убитого врача вспомнила некоторые моменты, на которые ранее не обращали внимания. Например, Абай Айсагалиев иногда говорил, что кто-то рылся в его сумках, он не мог найти вещь, которую сам в сумку клал. Но коллеги не придавали этому значения и списывали это на возраст.

Еще женщина отметила, что врач был очень добрый с пациентами. Коллеги знали про его проблемы со зрением, но сам он им никогда не жаловался на здоровье и про свои болезни не говорил.

"Он был очень мнительным, мы даже не знали точного адреса, где он живет, и уж точно не знали, что он может кому-то дать свои банковские реквизиты. У нас в коллективе было всего двое мужчин, он и старший медбрат (подсудимый - прим. ред.).

Абай Айсагалиевич в случае необходимости всегда обращался к нему за помощью, он очень хорошо к нему относился. Самого обвиняемого могу охарактеризовать как спокойного, особо он в контакт с людьми не вступал, на работу приходил вовремя", - сказала врач в суде.

На судебном процессе было видно, как сложно коллегам Абая Айсагалиева говорить о нем в прошедшем времени - коллектив еще не оправился от трагедии.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области пропал врач-нефролог Абай Айсагалиев. 23 мая он якобы вышел из дома, и больше живым его не видели. Мужчину искали волонтеры и полицейские. После долгих поисков выяснилось, что медика убили.

В сентябре начался суд по делу об убийстве. Гособвинитель на предварительном судебном заседании озвучила шокирующие подробности преступления. По версии прокуратуры, обвиняемый в убийстве работал в диализном центре, был хорошо знаком с врачом и знал, что тот живет один, что у него есть крупная сумма денег на банковском счету. Между мужчинами сложились доверительные отношения. Подсудимый узнал ПИН-коды и пароли от приложений.

Как отметила гособвинитель, само преступление произошло ночью 24 мая. Обвиняемый пришел домой к коллеге, где в кухне нанес три удара ножом, а затем два удара топором. После чего тело поместил в морозильную камеру.

Затем через сайт нанял грузовую "ГАЗель" и попросил отвезти морозильную камеру с телом в гаражный кооператив, а ничего не подозревающим водителю и грузчикам сказал, что в ней находится мясо.

Прокурор сообщил, что через время была нанята другая грузовая машина, также для перевозки морозильной камеры с телом. Со счетов убитого были сняты 5 млн 268 тыс. тенге, а с учетом украденного имущества общий ущерб составил 7 млн 234 тыс. тенге

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.