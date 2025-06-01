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Пропавшего известного врача нашли убитым на западе Казахстана

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Врач ставит подпись
Мужчина ставит подпись. Иллюстративное фото: shapecharge / Getty Images

В Актюбинской области на прошлой неделе пропал врач-нефролог Абай Айсагалиев. Вчера стало известно, что медика убили, передает газета "Диапазон".

Как сообщает издание, известный в регионе врач-нефролог Абай Айсагалиев пропал 23 мая. В пятницу к его поискам подключились волонтеры, а в субботу стало известно, что мужчину нашли мертвым.

В полиции журналистам сообщили, что подозреваемого в убийстве задержали.

"Заявление о пропаже человека поступило к нам 29 мая. Полицией по подозрению в убийстве мужчины 1956 года рождения, ранее считавшимся без вести пропавшим, установлен и задержан 31-летний житель Актобе. Проводятся все необходимые следственные действия", - заявили в правоохранительных органах.

Подозреваемый водворен в ИВС.

Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит, добавили в полиции.

Отметим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.

Напомним, ранее стало известно, что в Алматы произошло убийство женщины. В этом подозревают ее гражданского супруга, который до этого работал в Департаменте полиции Алматинской области, но был уволен по отрицательным мотивам.

А в Уральске несколько дней назад зарезали мать троих детей. По подозрению в убийстве задержан супруг женщины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251029-propavshego-izvestnogo-vracha-nashli-ubitym-na-zapade-kazahstana/