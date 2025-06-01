Пропавшего известного врача нашли убитым на западе Казахстана

В Актюбинской области на прошлой неделе пропал врач-нефролог Абай Айсагалиев. Вчера стало известно, что медика убили, передает газета "Диапазон".

Как сообщает издание, известный в регионе врач-нефролог Абай Айсагалиев пропал 23 мая. В пятницу к его поискам подключились волонтеры, а в субботу стало известно, что мужчину нашли мертвым.

В полиции журналистам сообщили, что подозреваемого в убийстве задержали.

"Заявление о пропаже человека поступило к нам 29 мая. Полицией по подозрению в убийстве мужчины 1956 года рождения, ранее считавшимся без вести пропавшим, установлен и задержан 31-летний житель Актобе. Проводятся все необходимые следственные действия", - заявили в правоохранительных органах.

Подозреваемый водворен в ИВС.

Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит, добавили в полиции.

Отметим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.

Напомним, ранее стало известно, что в Алматы произошло убийство женщины. В этом подозревают ее гражданского супруга, который до этого работал в Департаменте полиции Алматинской области, но был уволен по отрицательным мотивам.

А в Уральске несколько дней назад зарезали мать троих детей. По подозрению в убийстве задержан супруг женщины.