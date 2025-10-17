"Дедовщина и буллинг": Закиева заявила о шокирующих фактах, вскрытых после проверок в жамбылских школах

Детский омбудсмен Динара Закиева на своей странице в Instagram рассказала, какие нарушения прав детей были выявлены в результате проверок в учебных заведениях Жамбылской области, передает NUR.KZ.

Динара Закиева сообщила, что острой в Жамбылской области остается ситуация с безнаказанностью за преступления в отношении детей, а особенно равнодушие и игнорирование происходящего среди детей в школах.

"Совместно с МВД провела в школах, расположенных как в районных центрах, так и в сельской местности, встречи и анонимные опросы среди детей, а также изучила их ответы на анкеты, проводимые психологами в рамках внедренной единой программы диагностики буллинга, насилия. Однако, несмотря на положительные ответы на вопросы о травле, вымогательстве и других противоправных действиях в анкетировании психологов, руководство школ в итоговой справке искажают данные и указывают 0%", - написала детский омбудсмен.

Закиева привела конкретные примеры, которые выявили в ходе проверок. Так, в школах района Шу девятиклассники писали, что вымогательство с избиениями, применение электрошокеров, кастетов - это повсеместное явление и происходит практически в каждом классе. Девочки писали, что ходят в страхе стать жертвами сексуального насилия.

"В школах Кордайского района дети 5, 7, 9 классов пишут о "системе" и дедовщине в школьной среде, принуждении старшеклассниками покупать для них продукты, соки, о том, что их избивают дети постарше, бросаются камнями, девочки выдирают друг другу волосы. А в некоторых школах этого района дети писали о том, что учителя поднимают на них руки, бросают в них предметы, подвергают буллингу", - сообщила Закиева.

В публикации говорится и о случае, который произошел в сентябре прошлого года, когда в школе Тараза произошла гибель ребенка. Несмотря на то, что тогда дети сообщали о вымогательстве и буллинге, меры реагирования не были приняты.

"Такая же картина с вымогательством, избиениями, в том числе учеников 11 класса в отношении учеников 9-го, буллингом со стороны учителей, плохим эмоциональным состоянием учащихся наблюдается и в других школах города, в которых нами было проведено изучение ситуации", - пояснила омбудсмен.

По информации прокуратуры области, более 200 случаев буллинга и вымогательства среди подростков было выявлено специальной межведомственной мобильной группой в школах Байзакского и Жамбылского районов. И это цифры только по двум из десяти районов области.

Закиева пишет, что дети в данном регионе не чувствуют себя защищенными, "учитывая то, как полиция области реагирует на преступления против детей".

"Так, например, несмотря на наличие фотографий с синяками и побоями на теле 8-летней девочки (согласно материалам в результате нанесения травм отчимом с использованием ремня), дело закрыли, оставив ребенка в опасности. Ребенок уже запуган, отмечая в беседе, что ей нельзя ничего говорить. Мы встречались с пострадавшей девочкой два раза.

При этом, когда мы в первый раз приехали домой поговорить с девочкой, отчим, схватив ребенка за шиворот, тряс ее и в целом проявлял агрессию в присутствии четырех сотрудников полиции, в том числе заместителя начальника МПС, которые просто наблюдали за происходящим. Когда же я обратила их внимание на то, что агрессор совершает противоправные действия в отношении ребенка и уже нарушает закон у них на глазах, сотрудники полиции порекомендовали мне написать заявление", - привела очередной пример Закиева.

По ее словам, во втором случае в начале октября, после обращения ребенка - учащегося 4-го класса, о том, что над ним издевается отчим, полиция выписала защитное предписание, при этом оставив ребенка в том же доме вместе с агрессором. Только после того, как региональный уполномоченный настоял на проведении комиссии, маму с детьми поместили в кризисный центр, но дело все равно прекратили.

"Завершением картины того, что происходит в области с преступлениями в отношении детей, являются слезы девочки, которая годами с 7 лет подвергалась изнасилованию со стороны дяди и брата. Обливаясь слезами, она сказала мне, что не верит в справедливость после того, как с ней "поговорила" следователь, хотя расследование еще в процессе. В результате только после нашего обращения в прокуратуру области и МВД дела по вышеуказанным двум фактам возобновлены", - пояснила омбудсмен.

Закиева добавила, что по области только 29% дел дошли до суда. Она уверена, что причины во многом связаны с необеспечением полноты следствия и халатностью сотрудников.

