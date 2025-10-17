"Шестеро избили в туалете": о принятых мерах в отношении школьников рассказали в Минпросвещения
Инцидент с избиением толпой школьника в туалете учебного заведения, произошедшего в Кызылорде, прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения, передает NUR.KZ.
Сегодня мы писали, что жительница Кызылорды рассказала, что ее сына избили толпой в школьном туалете после ссоры в чате. У десятиклассника переломы челюсти и носа, сотрясение.
В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали ситуацию и рассказали о состоянии ребенка.
"В настоящее время мальчик проходит лечение, его состояние стабильное. Комитет связался с мамой пострадавшего ребенка. Семье предложена психологическая и юридическая помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в ведомстве.
По информации комитета, в школе проведено заседание профилактического совета.
"Учащиеся, совершившие противоправные действия, поставлены на учет в городском управлении полиции и на внутришкольный профилактический учет. В данной школе будет проведена профилактическая работа по принципу "Закон и порядок" с участием специалистов образования, правоохранительных органов и психологов", - заключили в комитете.
Напомним, ранее в Кызылорде на 15-летнего школьника напали с ножом. Подростка доставили в больницу с ранениями. Несовершеннолетнего подозреваемого в нападении задержали.
А в Астане избиение школьника попало на видео - сначала его прислали в домовой чат, а после оно разлетелось в соцсетях. Все участники драки оказались учениками одной из школ. По информации полиции, причиной конфликта стало то, что один из подростков заступился за девочку.
