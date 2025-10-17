Изнасилование и убийство 7-летней девочки в Кульсары: обвиняемый получил пожизненное
Опубликовано:
В Атырау вынесли приговор в отношении мужчины, обвиняемом в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки в Кульсары, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМУС Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в изнасиловании малолетней, совершенном с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч.4 ст.120 УК), а также в умышленном убийстве малолетней (ч.3 ст.99 УК).
Следствием установлено, что в июне 2025 года в Кульсары 7-летняя девочка, возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курcай, заблудилась и встретила на дороге подсудимого.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним.
Введя девочку в заблуждение, он отвел ее к берегу реки, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, и, применив физическое насилие, изнасиловал.
С целью сокрытия совершенного преступления подсудимый избил ребенка и утопил в реке.
Вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями, а также заключениями экспертиз.
Суд признал мужчину виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к пожизненному лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 5 июня этого года около 12:00 в городе Кульсары из дома ушла девочка 2018 года рождения и не вернулась. В 21:28 ее родители обратились в полицию. Около двух часов ночи тело ребенка без признаков жизни обнаружили в Курсайском канале.
По подозрению в убийстве задержали 35-летнего жителя Кульсары. Суд санкционировал его арест.
В августе мужчина предстал перед судом.
