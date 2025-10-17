Изнасилование и убийство 7-летней девочки в Кульсары: обвиняемый получил пожизненное

В Атырау вынесли приговор в отношении мужчины, обвиняемом в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки в Кульсары, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМУС Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в изнасиловании малолетней, совершенном с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч.4 ст.120 УК), а также в умышленном убийстве малолетней (ч.3 ст.99 УК).

Следствием установлено, что в июне 2025 года в Кульсары 7-летняя девочка, возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курcай, заблудилась и встретила на дороге подсудимого.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним.

Введя девочку в заблуждение, он отвел ее к берегу реки, где, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, и, применив физическое насилие, изнасиловал.

С целью сокрытия совершенного преступления подсудимый избил ребенка и утопил в реке.

Вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями, а также заключениями экспертиз.

Суд признал мужчину виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к пожизненному лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 5 июня этого года около 12:00 в городе Кульсары из дома ушла девочка 2018 года рождения и не вернулась. В 21:28 ее родители обратились в полицию. Около двух часов ночи тело ребенка без признаков жизни обнаружили в Курсайском канале.

По подозрению в убийстве задержали 35-летнего жителя Кульсары. Суд санкционировал его арест.

В августе мужчина предстал перед судом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.