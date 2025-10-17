"Шестеро на одного": подростка избили в школьном туалете в Кызылорде

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      "Шестеро на одного": подростка избили в школьном туалете в Кызылорде

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Десятиклассника избили в Кызылорде
      Избиение. Кадр из видео: t.me/halyqstan

      Жительница Кызылорды рассказала, что ее сына избили толпой в школьном туалете после ссоры в чате. У десятиклассника переломы челюсти и носа, сотрясение. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

      Об инциденте в одной из средних школ Кызылорды рассказал Telegram-канал Halyqstan.

      Нападение на десятиклассника произошло утром 8 октября в школьном туалете. Ранее в чате у него случилась небольшая перепалка с девочкой из параллельного класса.

      "В итоге на разборки в школьный туалет парня позвал ее одноклассник, притащивший с собой еще и группу поддержки. Вот так всей толпой и набросились на одного. Нашлись те, кто держал дверь туалета от посторонних, и кто снимал на видео", - говорится в посте.

      "Утром 8 октября мне позвонила классный руководитель сына, сказала, что с ним случилась беда, он упал с лестницы и повредил нос. В школу вызвали скорую помощь. Мы помчались в детскую больницу, где ждала очередная порция испытаний. Нас гоняли из кабинета в кабинет, от врача к врачу, при этом сын был в крови: нос, рот. На него смотреть было страшно, а нам приходилось добиваться внимания медиков. Наконец, сделали КТ и стал понятен характер травм", - вспоминает обстоятельства того злополучного дня мама подростка.

      Парень получил открытый перелом челюсти в двух местах, перелом носа, сотрясение головного мозга. Хирург прямо заявил, что парня явно избили.

      Мама тут же позвонила в полицию. Однако вместо участкового визит в больницу нанес школьный инспектор по делам несовершеннолетних. Тот, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности в школе и предотвращение драк.

      Заявление у матери приняли только в ГУВД в электронном виде. Женщина говорит, что с ней должен был связаться следователь - и тишина.

      Десятикласснику уже сделали операцию на челюсти, временно стянули зубы скобами и теперь парень мучается от болей.

      "А одноклассники, избившие его до такого состояния, гордо выложили в сеть видео, где шестеро на одного. Потом, правда, испугались и удалили. Об извинении и раскаянии речи даже не идет", - добавляет Telegram-канал.

      Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Кызылординской области, по факту хулиганства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые меры по установлению всех обстоятельств произошедшего.

      "Все несовершеннолетние подозреваемые задержаны и доставлены в полицию. Также обращаем внимание, что законные представители виновных подростков будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - отметили в ведомстве.

      Кроме того, полиция внесла представление в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате для принятия дополнительных мер и устранения причин, способствующих подобному поведению.

      Ход расследования уголовного дела взяло под особый контроль руководство департамента полиции.

      Ранее в Кызылорде на 15-летнего школьника напали с ножом. Подростка доставили в больницу с ранениями. Несовершеннолетнего подозреваемого в нападении задержали.

      В Астане избиение школьника попало на видео - сначала его прислали в домовой чат, а после оно разлетелось в соцсетях. Все участники драки оказались учениками одной из школ. По информации полиции, причиной конфликта стало то, что один из подростков заступился за девочку.

      В Мангистауской области драку школьниц сняли на видео, которое вызвало широкий резонанс - участниц доставили в полицию, а родителей привлекли к ответственности за плохое воспитание.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.