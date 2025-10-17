"Шестеро на одного": подростка избили в школьном туалете в Кызылорде

Жительница Кызылорды рассказала, что ее сына избили толпой в школьном туалете после ссоры в чате. У десятиклассника переломы челюсти и носа, сотрясение. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

Об инциденте в одной из средних школ Кызылорды рассказал Telegram-канал Halyqstan.

Нападение на десятиклассника произошло утром 8 октября в школьном туалете. Ранее в чате у него случилась небольшая перепалка с девочкой из параллельного класса.

"В итоге на разборки в школьный туалет парня позвал ее одноклассник, притащивший с собой еще и группу поддержки. Вот так всей толпой и набросились на одного. Нашлись те, кто держал дверь туалета от посторонних, и кто снимал на видео", - говорится в посте.

"Утром 8 октября мне позвонила классный руководитель сына, сказала, что с ним случилась беда, он упал с лестницы и повредил нос. В школу вызвали скорую помощь. Мы помчались в детскую больницу, где ждала очередная порция испытаний. Нас гоняли из кабинета в кабинет, от врача к врачу, при этом сын был в крови: нос, рот. На него смотреть было страшно, а нам приходилось добиваться внимания медиков. Наконец, сделали КТ и стал понятен характер травм", - вспоминает обстоятельства того злополучного дня мама подростка.

Парень получил открытый перелом челюсти в двух местах, перелом носа, сотрясение головного мозга. Хирург прямо заявил, что парня явно избили.

Мама тут же позвонила в полицию. Однако вместо участкового визит в больницу нанес школьный инспектор по делам несовершеннолетних. Тот, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности в школе и предотвращение драк.

Заявление у матери приняли только в ГУВД в электронном виде. Женщина говорит, что с ней должен был связаться следователь - и тишина.

Десятикласснику уже сделали операцию на челюсти, временно стянули зубы скобами и теперь парень мучается от болей.

"А одноклассники, избившие его до такого состояния, гордо выложили в сеть видео, где шестеро на одного. Потом, правда, испугались и удалили. Об извинении и раскаянии речи даже не идет", - добавляет Telegram-канал.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Кызылординской области, по факту хулиганства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые меры по установлению всех обстоятельств произошедшего.

"Все несовершеннолетние подозреваемые задержаны и доставлены в полицию. Также обращаем внимание, что законные представители виновных подростков будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - отметили в ведомстве.

Кроме того, полиция внесла представление в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате для принятия дополнительных мер и устранения причин, способствующих подобному поведению.

Ход расследования уголовного дела взяло под особый контроль руководство департамента полиции.

Ранее в Кызылорде на 15-летнего школьника напали с ножом. Подростка доставили в больницу с ранениями. Несовершеннолетнего подозреваемого в нападении задержали.

В Астане избиение школьника попало на видео - сначала его прислали в домовой чат, а после оно разлетелось в соцсетях. Все участники драки оказались учениками одной из школ. По информации полиции, причиной конфликта стало то, что один из подростков заступился за девочку.

В Мангистауской области драку школьниц сняли на видео, которое вызвало широкий резонанс - участниц доставили в полицию, а родителей привлекли к ответственности за плохое воспитание.

