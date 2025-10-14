Сталкинг и кража невест: сколько дел уже завели в Казахстане

В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали, сколько и в каких регионах завели первые уголовные дела о сталкинге и краже невест, передает NUR.KZ.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, 16 июля 2025 года главой государства подписан Закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства

В частности, в целях усиления мер по обеспечению безопасности граждан, в том числе по предупреждению перерастания ненасильственных противоправных действий, посягающих на частную жизнь, в особо тяжкие преступления против личности введена уголовная ответственность за сталкинг (новая статья 115-1 УК).

Сталкинг определен как незаконное преследование лица, которое не связано с насилием. С учетом отсутствия в этом деянии признаков насилия сталкинг отнесен к категории уголовных проступков.

Статья о сталкинге направлена на защиту потенциальных жертв от преследователей, которые еще не перешли к физическому воздействию или явным угрозам.

"С момента введения в действие (с 16.09.2025 года) в стране зарегистрировано 2 уголовных дела по фактам сталкинга (Атырауская, Павлодарская области)", - рассказали в Генпрокуратуре.

Здесь добавили, что за совершение сталкинга правонарушителям грозит штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

Также в рамках мер по усилению защиты прав женщин этим же Законом введена уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак (новая статья 125-1 УК).

В случае похищения женщины и ее принуждения к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества в отношении похитителя предусмотрено наказание в виде штрафа до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 2-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

При наступлении по неосторожности тяжких последствий похитителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак уже зарегистрированы в Шымкенте и Кызылординской области.

Что примечательно, в обоих случаях потерпевшими являются несовершеннолетние", - отметили в Генпрокуратуре.

Расследования по указанным фактам продолжаются и находятся на контроле органов прокуратуры.

Добавим, что сталкинг - это совокупность нежелательных и повторяющихся действий одного человека по отношению к другому, включая преследование, нежелательные контакты и подарки. Чаще жертвами становятся женщины, а преследователями - бывшие или нынешние партнеры.

Сталкинг может быть опасным и иметь серьезные психологические, социальные и экономические последствия для жертвы.

В феврале этого года в Казахстане заговорили о введении уголовного наказания за сталкинг.

В июле президент Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки, предусматривающие ответственность за сталкинг и принуждение к браку.

В сентябре стало известно, что первое в стране дело о сталкинге завели в Атырауской области.

