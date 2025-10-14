Сталкинг и кража невест: сколько дел уже завели в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Колмакова Виктория
      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Сталкинг и кража невест: сколько дел уже завели в Казахстане

      Опубликовано:

      Грустная девушка в белом платье
      Девушка плачет. Иллюстративное фото: Antonio_Diaz / Getty Images

      В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали, сколько и в каких регионах завели первые уголовные дела о сталкинге и краже невест, передает NUR.KZ.

      Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, 16 июля 2025 года главой государства подписан Закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства

      В частности, в целях усиления мер по обеспечению безопасности граждан, в том числе по предупреждению перерастания ненасильственных противоправных действий, посягающих на частную жизнь, в особо тяжкие преступления против личности введена уголовная ответственность за сталкинг (новая статья 115-1 УК).

      Сталкинг определен как незаконное преследование лица, которое не связано с насилием. С учетом отсутствия в этом деянии признаков насилия сталкинг отнесен к категории уголовных проступков.

      Статья о сталкинге направлена на защиту потенциальных жертв от преследователей, которые еще не перешли к физическому воздействию или явным угрозам.

      "С момента введения в действие (с 16.09.2025 года) в стране зарегистрировано 2 уголовных дела по фактам сталкинга (Атырауская, Павлодарская области)", - рассказали в Генпрокуратуре.

      Здесь добавили, что за совершение сталкинга правонарушителям грозит штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

      Также в рамках мер по усилению защиты прав женщин этим же Законом введена уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак (новая статья 125-1 УК).

      В случае похищения женщины и ее принуждения к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества в отношении похитителя предусмотрено наказание в виде штрафа до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 2-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

      При наступлении по неосторожности тяжких последствий похитителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

      "Первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак уже зарегистрированы в Шымкенте и Кызылординской области.

      Что примечательно, в обоих случаях потерпевшими являются несовершеннолетние", - отметили в Генпрокуратуре.

      Расследования по указанным фактам продолжаются и находятся на контроле органов прокуратуры.

      Добавим, что сталкинг - это совокупность нежелательных и повторяющихся действий одного человека по отношению к другому, включая преследование, нежелательные контакты и подарки. Чаще жертвами становятся женщины, а преследователями - бывшие или нынешние партнеры.

      Сталкинг может быть опасным и иметь серьезные психологические, социальные и экономические последствия для жертвы.

      В феврале этого года в Казахстане заговорили о введении уголовного наказания за сталкинг.

      В июле президент Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки, предусматривающие ответственность за сталкинг и принуждение к браку.

      В сентябре стало известно, что первое в стране дело о сталкинге завели в Атырауской области.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.