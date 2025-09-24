Снимал трусы, заглядывая в окна: дело о сталкинге впервые возбуждено в Казахстане

В Атырауской области впервые возбуждено дело по новой статье Уголовного кодекса о сталкинге. Мужчина преследовал женщину, заглядывал в ее окна и совершал непристойные действия, передает "Ак Жайык".

Случай произошел 19 сентября в одном из сел Курмангазинского района. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина заходил во двор женщины, разгуливал там без нижнего белья, смотрел в окно, снимал трусы и наблюдал за хозяйкой. Фото и видео разошлись по WhatsApp.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП Атырауской области, сначала в отношении подозреваемого был составлен протокол по ст.434 КоАП (Мелкое хулиганство), и суд назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.

"В настоящее время в связи с представлением дополнительных доказательств данное дело зарегистрировано как уголовное, по нему проводится досудебное расследование", - пояснили в пресс-службе ведомства.

"Ак Жайык" отмечает, что дело переквалифицировали на статью 115-1 УК РК "Сталкинг".

По словам родственника женщины, изначально не были учтены действия мужчины сексуального характера: прикосновения к половым органам, снятие нижнего белья и навязчивое наблюдение. Он также сообщил, что после публикации истории к нему обратились другие жертвы этого же мужчины.

Статья о сталкинге вступила в силу в Казахстане 16 сентября. Она предусматривает штраф до 200 МРП, исправительные или общественные работы, либо арест до 50 суток.

Хотя официально дело в Атырау возбуждено по статье о сталкинге, суть происходящего шире. Сталкинг - это прежде всего преследование и психологическое давление: когда человек не оставляет в покое, звонит, следит и навязывает свое присутствие. Домогательство же связано с непристойными, сексуально окрашенными действиями.

В истории из Курмангазинского района совпало и то, и другое: мужчина не только следил, но и демонстративно вел себя непристойно.

Ранее стало известно, что жительница Карагандинской области обвинила школьного учителя в похищении с целью женитьбы. По ее словам, ее уже ждали родственники парня и мама с белым платком. Однако родные успели подъехать и не без драки забрать дочь. Девушка пожаловались, что уже 10 месяцев дело не продвигается.

В Алматы трое парней пытались силой посадить свою знакомую в машину среди ночи, но та громко кричала о помощи. На шум прибежали сразу несколько человек. Когда вокруг машины собралось много очевидцев, девушку освободили. Полицейские установили всех участников инцидента.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.