"Девушка попросила о помощи": мама избитого толпой юноши из Алматы озвучила новые подробности

Мама жестоко избитого толпой мужчин в одном из кафе юноши из Алматы Акмаржан Ботбаева рассказала новые подробности по делу, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, мама юноши Акмаржан Ботбаева заявила, что мужчины повалили ее сына на землю и пинали до потери сознания.

"У него сломана вот эта вся кость. Нос вообще, он весь сломан. Черепно-мозговая травма. Он лежит сейчас в нейрохирургии. Нужно будет оперировать лицо, нос. Удар получил, и он потерял сознание. Сын говорит: "Очнулся, мою голову пинают, пинают по голове". Их было человек 15-16, взрослых мужчин, лет 30-35", - утверждает женщина.

Акмаржан Ботбаева только под утро узнала, что с сыном произошла беда, когда он уже был в больнице. По словам матери пострадавшего, в тот вечер ее сын с друзьями ужинал в кафе.

"Они вышли из заведения и уже на улице к 18-летнему Арману якобы подбежала девушка и попросила о помощи. Но парень не успел отреагировать - внезапно его ударил неизвестный мужчина. Студент потерял сознание и упал прямо на тротуар", - сказано в публикации.

Арман учится на втором курсе медицинского университета на стоматолога. По словам матери, в тот вечер сын был трезв. Кто на него напал и за что, она не знает. Потерпевшая сторона требует найти и наказать всех участников драки.

"Одно из оснований водворить их в изолятор временного содержания: насколько мне известно, эти жители города Шымкента. Есть подозрения, что они могут скрыться от суда и следствия. И оказать давление на потерпевшую сторону и на органы следствия. По этой причине я считаю, что надо было их всех водворить в изолятор временного содержания", - прокомментировал юрист Кайрат Молдахметов.

Также отмечается, что полицейские завели уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. После допроса участников конфликта отпустили. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Если вина предполагаемых преступников будет доказана, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, сегодня в Сети появилось обращение жительницы Алматы, которая заявила, что ее 18-летнего сына в одном из кафе города избили порядка 15-20 взрослых мужчин. Информацию прокомментировали в Департаменте полиции.

На прошлой неделе в Астане прямо на проезжей части подрались посетители местного караоке-бара. В результате все участники были арестованы на 10 суток.

До этого в одном из кафе в центре Атырау между посетителями произошла драка, которая закончилась поножовщиной. По данным очевидцев, между посетителями заведения вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. Ссора быстро переросла в драку, а затем в ход было пущено холодное оружие.

Также в Сети появилось видео драки в Алматы, с участием нескольких мужчин. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.

