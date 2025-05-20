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Конфликт в ресторане привел к поножовщине в Атырау

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Мужчина держит нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Aramyan/Getty Images

В одном из кафе в центре Атырау между посетителями произошла драка, которая закончилась поножовщиной, передает региональное издание Atyrau Online.

Как сообщает издание, в заведении, расположенном в центральной части города, произошла драка, которая закончилась с поножовщиной.

По данным очевидцев, между посетителями заведения вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. Ссора быстро переросла в драку, а затем в ход было пущено холодное оружие.

В региональной полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Все подозреваемые, причастные к данному правонарушению, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводятся комплексные следственные действия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - отметили в пресс-службе ДП Атырауской области.

Пострадавший доставлен в больницу, его состояние уточняется.

На днях мы писали, что поножовщину устроили жители ЖК в Алматы - установлено, что в результате конфликта, возникшего между жителями указанного ЖК, один из участников нанес ножевое ранение двум своим оппонентам. Им оказана медицинская помощь.

Тогда же случился еще один конфликт - в Алатауском районе между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один выстрелил в ногу другому. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

Весной в Кызылорде конфликт в ресторане закончился для одного из посетителей ранением, а для другого - уголовным делом и лишением свободы за хулиганство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247042-konflikt-v-restorane-privel-k-ponozhovshchine-v-atyrau/