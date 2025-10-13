"Из 15-20 задержаны трое": алматинка заявила о жестоком избиении сына толпой мужчин в кафе

В Сети появилось обращение жительницы Алматы, которая заявила, что ее 18-летнего сына в одном из кафе города избили порядка 15-20 взрослых мужчин. Информацию прокомментировали в ДП, передает NUR.KZ.

Алматинка Маржан Ботбаева опубликовала на своей странице в Instagram заявление о том, что ее 18-летнего сына избили в одном из кафе мегаполиса. Казахстанка опубликовала ряд видео, на которых с разных ракурсов снята драка. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают молодого человека.

По словам Ботбаевой, ее сына избили "от 15-ти до 20-ти мужчин" в возрасте от 35-ти до 40-ка лет. Она отметила, что юноше сломали нос, порвали губу, нанесли удары по голове

"Моего 18-летнего сына избила группа пьяных мужчин перед кафе на улице Толе би. Мой сын лежал без сознания на земле, но его продолжали пинать. Из 15-20 подозреваемых задержаны трое. Я требую арестовать всех виновных и привлечь их к ответственности", - сказано в обращении.

Сам пострадавший юноша признался, что они с другом уже собирались уходить из кафе, но вскоре на них якобы напала толпа незнакомых ему мужчин. Их было много, но, по словам молодого человека, именно его били 3-4 человека. По его словам, пострадал и его друг.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там сообщили, что по факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовно дело.

"В результате проведенных оперативных мероприятий все участники инцидента установлены и задержаны. В отношении их проводится комплекс следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств и степени вины каждого из участников.

Полиция подчеркивает, что все виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом: действия каждого участника получат принципиальную правовую оценку. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции города Алматы", - заявили в ДП.

На прошлой неделе в Астане прямо на проезжей части подрались посетители местного караоке-бара. В результате все участники были арестованы на 10 суток.

До этого в одном из кафе в центре Атырау между посетителями произошла драка, которая закончилась поножовщиной. По данным очевидцев, между посетителями заведения вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. Ссора быстро переросла в драку, а затем в ход было пущено холодное оружие.

Также в Сети появилось видео драки в Алматы, с участием нескольких мужчин. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.

