"Из 15-20 задержаны трое": алматинка заявила о жестоком избиении сына толпой мужчин в кафе

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Из 15-20 задержаны трое": алматинка заявила о жестоком избиении сына толпой мужчин в кафе

      Опубликовано:

      Избиение в кафе Алматы
      Избиение в кафе. Кадр из видео: instagram.com/marzhanbotbaeva

      В Сети появилось обращение жительницы Алматы, которая заявила, что ее 18-летнего сына в одном из кафе города избили порядка 15-20 взрослых мужчин. Информацию прокомментировали в ДП, передает NUR.KZ.

      Алматинка Маржан Ботбаева опубликовала на своей странице в Instagram заявление о том, что ее 18-летнего сына избили в одном из кафе мегаполиса. Казахстанка опубликовала ряд видео, на которых с разных ракурсов снята драка. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают молодого человека.

      По словам Ботбаевой, ее сына избили "от 15-ти до 20-ти мужчин" в возрасте от 35-ти до 40-ка лет. Она отметила, что юноше сломали нос, порвали губу, нанесли удары по голове

      "Моего 18-летнего сына избила группа пьяных мужчин перед кафе на улице Толе би. Мой сын лежал без сознания на земле, но его продолжали пинать. Из 15-20 подозреваемых задержаны трое. Я требую арестовать всех виновных и привлечь их к ответственности", - сказано в обращении.

      Сам пострадавший юноша признался, что они с другом уже собирались уходить из кафе, но вскоре на них якобы напала толпа незнакомых ему мужчин. Их было много, но, по словам молодого человека, именно его били 3-4 человека. По его словам, пострадал и его друг.

      Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы. Там сообщили, что по факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовно дело.

      "В результате проведенных оперативных мероприятий все участники инцидента установлены и задержаны. В отношении их проводится комплекс следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств и степени вины каждого из участников.

      Полиция подчеркивает, что все виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом: действия каждого участника получат принципиальную правовую оценку. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции города Алматы", - заявили в ДП.

      На прошлой неделе в Астане прямо на проезжей части подрались посетители местного караоке-бара. В результате все участники были арестованы на 10 суток.

      До этого в одном из кафе в центре Атырау между посетителями произошла драка, которая закончилась поножовщиной. По данным очевидцев, между посетителями заведения вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. Ссора быстро переросла в драку, а затем в ход было пущено холодное оружие.

      Также в Сети появилось видео драки в Алматы, с участием нескольких мужчин. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.